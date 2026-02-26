‘El Análisis Internacional’ examina las claves geopolíticas de la crisis energética en Cuba

El programa de La Radio Canaria aborda este jueves a las 18:30 horas la situación de la isla en una entrega titulada ‘Cuenta atrás para el régimen cubano’

El presentador de ‘El Análisis Internacional’, Javier Granados, en La Radio Canaria

El programa ‘El Análisis Internacional‘ de La Radio Canaria, dirigido y presentado por Javier Granados, vuelve este jueves a las 18:30 horas con una entrega titulada “Cuenta atrás para el régimen cubano”, centrada en la profunda crisis política, económica y energética que atraviesa Cuba.

En un momento de máxima tensión regional, Cuba lidia con severas restricciones de energía y cortes eléctricos generalizados, consecuencia del colapso de sus fuentes de suministro de combustible tras la captura del expresidente de Venezuela por parte de Estados Unidos y el bloqueo al petróleo que antes llegaba desde Caracas.

Granados explicará en el programa cómo estas medidas han llevado al país a un punto crítico en el que la población se ve forzada a reducir drásticamente el consumo eléctrico, con efectos que se extienden desde la vida cotidiana hasta el funcionamiento de servicios básicos.

Claves del aislamiento y la crisis en Cuba

Durante hora y media de emisión, el espacio contará con dos entrevistas clave. Por un lado Susanne Gratius, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y experta en políticas de América Latina, ofrecerá una visión sobre por qué el régimen cubano ha llegado a esta situación, analizando las consecuencias de décadas de dependencia energética y alianza estratégica con Venezuela.

Junto a ella, el periodista Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes como El Necio y residente en La Habana, compartirá una perspectiva desde dentro de la isla sobre cómo la población cubana vive en situación crítica, las dificultades que acarrean los racionamientos energéticos y las tensiones entre las aspiraciones de libertad y progreso frente a la defensa de la soberanía nacional.