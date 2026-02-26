‘El Análisis Internacional’ examina las claves geopolíticas de la crisis energética en Cuba

El programa de La Radio Canaria aborda este jueves a las 18:30 horas la situación de la isla en una entrega titulada ‘Cuenta atrás para el régimen cubano’
El programa ‘El Análisis Internacional‘ de La Radio Canaria, dirigido y presentado por Javier Granados, vuelve este jueves a las 18:30 horas con una entrega titulada “Cuenta atrás para el régimen cubano”, centrada en la profunda crisis política, económica y energética que atraviesa Cuba.
En un momento de máxima tensión regional, Cuba lidia con severas restricciones de energía y cortes eléctricos generalizados, consecuencia del colapso de sus fuentes de suministro de combustible tras la captura del expresidente de Venezuela por parte de Estados Unidos y el bloqueo al petróleo que antes llegaba desde Caracas.
Granados explicará en el programa cómo estas medidas han llevado al país a un punto crítico en el que la población se ve forzada a reducir drásticamente el consumo eléctrico, con efectos que se extienden desde la vida cotidiana hasta el funcionamiento de servicios básicos.
Claves del aislamiento y la crisis en Cuba
Durante hora y media de emisión, el espacio contará con dos entrevistas clave. Por un lado Susanne Gratius, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y experta en políticas de América Latina, ofrecerá una visión sobre por qué el régimen cubano ha llegado a esta situación, analizando las consecuencias de décadas de dependencia energética y alianza estratégica con Venezuela.
Junto a ella, el periodista Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes como El Necio y residente en La Habana, compartirá una perspectiva desde dentro de la isla sobre cómo la población cubana vive en situación crítica, las dificultades que acarrean los racionamientos energéticos y las tensiones entre las aspiraciones de libertad y progreso frente a la defensa de la soberanía nacional.