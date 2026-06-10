‘El Análisis Internacional’ analizará el futuro de la democracia en Estados Unidos

El magacín de La Radio Canaria indagará este jueves a las 22:30 horas sobre la posible existencia de un plan para acabar con la democracia en el país americano

El futuro de la democracia en Estados Unidos es uno de los asuntos que abordará este jueves 11 de junio, a las 22:30 horas, el programa ‘El Análisis Internacional‘ de La Radio Canaria. El magacín contará con la participación de Javier Cavanilles, autor del libro ‘El Golpe, el fin de la democracia en Estados Unidos’, de reciente publicación por la editorial Akal.

En la charla con Javier Granados, director y conductor del programa, el autor explicará los argumentos que le llevan a afirmar que existe un movimiento orquestado para acabar con el sistema democrático en Estados Unidos y que supuestamente pretenden sustituirlo por una oligarquía que dirija el país.

En su libro, Cavanilles sostiene que el eje central de este plan está en la Fundación Heritage, centro de estudios que impulsa políticas ultraconservadoras, valores tradicionales basados en el nacionalismo cristiano y que busca un gobierno reducido al mínimo, una élite dirigida por las grandes corporaciones del país. Además, el autor de ‘El Golpe. El fin de la democracia en Estados Unidos’, destaca que el objetivo final de ese movimiento pasaría por limitar el voto a una gran parte de los ciudadanos norteamericanos.

El papel que juega Donal Trump en esa estrategia será una de las cuestiones principales que estarán sobre la mesa de ‘El Análisis Internacional’ en esta charla-entrevista. «Es una pieza clave en la línea que argumenta Cavanilles ya que, según su investigación, formaría parte principal de la estrategia de la Fundación Heritage para extender su ideología a otros países», comenta Javier Granados.

Mauritania a escena

El segundo asunto que ofrecerá esta semana ‘El Análisis Internacional’ nos llevará hasta Mauritania, un país situado a tan solo ochocientos kilómetros de Canarias, pero de los más desconocidos para nuestra sociedad.

Para acercarnos un poco más a este país, ‘El Análisis Internacional’ entrevistará a Raquel Ojeda, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada y experta en sistemas políticos del Magreb, con quien examinará las claves para entender la estabilidad política y el progreso económico que marcan el presente de Mauritania.

‘El Análisis Internacional’ continúa su andadura en La Radio Canaria acercando a los oyentes las claves de los acontecimientos que marcan la actualidad en política internacional.