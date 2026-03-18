El área de acampada de Papagayo reabre en Semana Santa

El Cabildo de Lanzarote habilita el espacio del 27 de marzo al 5 de abril tras ejecutar una batería de mejoras técnicas

El Cabildo de Lanzarote abrirá el Área de Acampada de Papagayo del 27 de marzo al 5 de abril, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa. La corporación insular recupera este espacio emblemático, situado en el Monumento Natural de Los Ajaches, tras completar un conjunto de actuaciones de mejora en las instalaciones. El personal propio de la Institución, a través del área de Régimen Interior, lideró estas labores para garantizar el perfecto estado del recinto antes de la llegada de los primeros campistas.

Imagen de archivo | Cabildo de Lanzarote

La intervención integral incluyó trabajos de reparación en cubiertas, mejoras en el sistema eléctrico y la instalación de nuevas baterías solares para optimizar el consumo energético. Los operarios también reforzaron el control de accesos, renovaron la pintura de las dependencias, sustituyeron el motor anexo y actualizaron toda la señalética del recinto. Estas tareas aseguran que el área cumpla con los estándares de calidad y seguridad necesarios para albergar a cientos de usuarios durante el periodo festivo.

Respuesta a la alta demanda ciudadana

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló que “la apertura del Área de Acampada permite dar respuesta a una alta demanda de uso en fechas clave, garantizando una oferta ordenada y regulada en un entorno natural de especial valor”. El mandatario insular subrayó además que “la planificación de la campaña se ha realizado para facilitar el acceso en condiciones adecuadas y con todos los servicios operativos”. Con esta medida, la institución busca equilibrar el disfrute del ocio al aire libre con la protección del entorno protegido.

Por su parte, el consejero responsable del Área, Samuel Martín, explicó que “ya está todo preparado para la apertura, con el dispositivo de servicios, mantenimiento y vigilancia activado para asegurar el correcto funcionamiento durante toda la Semana Santa”. Martín también recordó que “el sistema de reservas online permite organizar la ocupación y mejorar la experiencia de los usuarios”, una herramienta que agiliza los trámites administrativos y evita desplazamientos innecesarios a los interesados.

Reservas digitales y servicios disponibles

Los usuarios podrán formalizar sus inscripciones a partir de este viernes, 20 de marzo, exclusivamente de forma online a través de la web oficial acampadapapagayo.com. El portal permite consultar la disponibilidad en tiempo real. También, seleccionar la parcela mediante un mapa interactivo y realizar el pago de forma segura con tarjeta bancaria. Este sistema garantiza una adjudicación de plazas transparente y eficiente para el único espacio de acampada regulado que existe actualmente en la isla de Lanzarote.

El recinto dispone de un total de 259 parcelas, divididas en 32 espacios para tiendas pequeñas y 227 destinados a caravanas, autocaravanas, furgonetas camper o tiendas de gran formato. La infraestructura cuenta con parcelas adaptadas para personas con movilidad reducida y zonas específicas habilitadas para mascotas. Entre sus servicios destacan baños, duchas, fregaderos, suministro de agua, zonas de barbacoa y un sistema de vigilancia permanente las 24 horas para velar por la convivencia y la seguridad de todos los visitantes.