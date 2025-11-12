El Ayuntamiento ajusta el proyecto del carril bici del Barranquillo de Don Zoilo

Tras las quejas vecinales, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha actuaciones para reordenar vados, paradas de guaguas y aparcamientos en las obras del nuevo carril bici

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de una actuación conjunta y coordinada entre las concejalías de Urbanismo, Seguridad y Movilidad, realizará una serie de ajustes en el proyecto del carril bici del Barranquillo de Don Zoilo, actualmente en ejecución, con el objetivo de atender las peticiones planteadas por los vecinos y vecinas y mejorar la accesibilidad y la seguridad de la vía.

Protestas por la construcción de un carril bici en Don Zoilo, en Las Palmas de Gran Canaria

Modificaciones

En primer lugar, se reubicará la parada de guaguas en sentido subida, que pasará de situarse delante de la farmacia a hacerlo frente a la Parroquia María Auxiliadora. De este modo, el espacio actual se aprovechará para mantener el vado de la farmacia en su ubicación original y garantizar el acceso al vado para personas con movilidad reducida (PMR), situado también en la puerta del vecino titular del mismo.

Además, se ampliará la calzada con el fin de facilitar el radio de giro de las guaguas. Asimismo, la vía contará con más plazas de estacionamiento que antes de la actuación, pasando de 113 a 125, gracias a la creación de 12 nuevas plazas contempladas en el proyecto.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento incorporará medidas de calmado de tráfico que reforzarán la condición de vía 30 de este tramo. Se instalarán lomos de asno, nueva señalización vertical y horizontal y pintura específica, con el objetivo de reducir la velocidad de circulación y evitar la siniestralidad, especialmente en una zona de alta convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos.

Ante las protestas vecinales

«Estas actuaciones se enmarcan en un proceso de diálogo y mejora continua con los residentes, que se mantiene abierto para seguir atendiendo sus sugerencias y garantizar una integración adecuada de la nueva infraestructura ciclista en el entorno urbano», asegura en nota de prensa en Ayuntamiento.

El proyecto, con un presupuesto de 219.932,46 euros, conectará Juan XXIII con Ciudad Alta a través del Barranquillo de Don Zoilo, hasta el ascensor que enlaza con las calles Obispo Romo y Zaragoza, en el barrio de Schamann.

Según el diseño técnico, la actuación contempla la reordenación de los carriles en la calle Párroco Villar Reina, donde se implantará un carril bici bidireccional en el lado sur de la vía. La red ciclista continuará por el carril de bajada de la calle Juan XXIII y seguirá por Pérez del Toro y Cayetano de Lugo, hasta conectar con el carril bici existente. Además, se ejecutará una conexión adicional entre el Barranquillo de Don Zoilo y el itinerario ciclista del Paseo de Chil.

El proyecto también incluye mejoras en la accesibilidad de las paradas de Guaguas Municipales, un incremento de las zonas verdes y la creación de un espacio de esparcimiento en el entorno del número 70 de la calle Párroco Villar Reina, con el fin de favorecer la convivencia y el disfrute ciudadano del entorno.

Esta actuación es el primer itinerario de los 13 propuestos por la Segunda Fase del Plan Director de la Bici de la ciudad, que sumará 50 kilómetros de carriles para los usuarios y usuarias de bicicleta, que se suman a los aproximadamente 60 que ya existen, mayoritariamente en la parte baja, con el objetivo de conectar ambas infraestructuras y facilitar la movilidad sostenible a los y las habitantes de las zonas altas de la capital.