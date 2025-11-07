Estos dos nuevos tramos contarán con un total de 60 kilómetros por diversas zonas de la capital grancanaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria implementará dos nuevos carriles bici para conectar la parte baja de la ciudad con los barrios de la zona alta, unas obras que se esperan que terminen a final de este año.

Los nuevos carriles bici de Las Palmas de Gran Canaria provoca quejas vecinales / Archivo RTVC

Estos nuevos tramos serían un total de 60 kilómetros y serían estos: uno que saldría desde el barrio de Guanarteme hasta alcanzar La Minilla y otro que conectaría los barrios de Arenales y Schaman por el Barranquillo Don Zoilo.

Algunos vecinos discrepan con esta estrategia del Ayuntamiento para crear alternativas a la movilidad y los vecinos afectados por este último se han puesto en pie de guerra.

Obras que afectan a los vecinos

“El progreso no se impone, se planifica con cabeza” es una de las frases escritas en los carteles que vecinos de Don Zoilo han pegado en árboles y señales de la zona. La principal problemática es la desaparición de plazas de aparcamiento.

“Tienes que parar, esperar que con suerte el coche de atrás no te dé, avanzar un poco, invadir los dos carriles para poder aparcar”, asegura un vecino. Otra vecina, por su parte, menciona que no se añade ningún valor al introducir estos carriles en la zona.

“Este es un proyecto que ya se presentó al barrio, aunque es cierto que se hizo durante el pasado mandato. Puede que no todo el mundo asistiera a esa reunión, o que la información que ha circulado por el barrio no sea del todo precisa”, afirma Eduardo Ramírez, concejal delegado del Área de Movilidad y Empleo de Las Palmas de Gran Canaria.

“Se pierde un carril de circulación para vehículos, pero no se eliminan plazas de aparcamiento en el barrio. De hecho, se ganan, porque en algunos espacios se ha podido pasar a estacionar en batería”, añade el concejal.

Por otro lado, los vecinos siguen preocupados por si estas obras y esta nueva incorporación pueden afectar a su vida cotidiana. Trabajadores de la farmacia local afirman que este carril dificultará la accesibilidad de las personas mayores que van con muletas.