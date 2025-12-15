La muestra navideña abrirá al público de forma gratuita hasta el 8 de enero en la playa capitalina

El Belén de Arena de Las Canteras abre oficialmente este lunes, 15 de diciembre, en Las Palmas de Gran Canaria. La instalación podrá visitarse de manera gratuita hasta el próximo 8 de enero.

Belén de Arena de Las Canteras | Europa Press

En esta edición, los escultores han creado figuras que rinden homenaje a la isla de Gran Canaria. Las obras también recuerdan al artista Néstor Martín-Fernández de la Torre, según informó la organización. El proyecto combina referencias identitarias, tradición navideña y creación contemporánea. El conjunto refuerza el vínculo entre arte, territorio y memoria cultural.

Trabajo artístico a gran escala con proyección internacional

El equipo está formado por una decena de escultores especializados en arena que han modelado las distintas figuras que se distribuyen en una superficie total de 1.500 metros cuadrados. Algunas esculturas superan los cinco metros de altura, convirtiéndose en hitos visuales.

Se trata de artistas llegados de varios países para participar en esta creación efímera, consolidándola como una de las manifestaciones artísticas en este campo más singulares del mundo. La obra destaca por su carácter temporal y su complejidad técnica. Cada edición reafirma el prestigio internacional del proyecto.

Un referente de la Navidad

El Belén suma más de tres millones de visitantes en sus veinte años de historia. Solo en 2024 recibió cerca de 260.000 visitas, según los datos disponibles. Estas cifras sitúan al Belén de Arena entre los proyectos culturales navideños más reconocidos de Europa, con una afluencia que confirma su capacidad de atracción turística y cultural.

La vigésima edición integra tradición, arte y compromiso social, reafirmando su papel como referente internacional del arte efímero. Además, como cada año, el Belén de Arena se consolida como uno de los principales atractivos navideños de la ciudad, volviendo a convertir la playa de Las Canteras en un espacio cultural abierto.