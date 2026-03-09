Seguridad y Emergencias expone nuevas líneas de protección civil y pide actualizar los planes municipales en Arafo y Güímar ante posibles crisis

El Cabildo analiza con Arafo y Güímar el mapa de riesgo volcánico. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife se reunió con los alcaldes de Arafo y Güímar para analizar el mapa de riesgo volcánico de la isla.

El encuentro fue encabezado por el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín. Durante la reunión se explicaron las nuevas líneas de trabajo en protección civil y se revisaron los planes de emergencia municipales.

Martín trasladó a los regidores el papel que deben asumir los municipios ante posibles incidentes. También explicó las dotaciones que el Cabildo pondrá a disposición de las agrupaciones de protección civil.

Mejora en la coordinación entre municipios

Además, señaló la importancia de que la ciudadanía esté formada en prevención y autoprotección ante emergencias como erupciones volcánicas, incendios forestales o fenómenos meteorológicos adversos.

El responsable insular insistió en la necesidad de mantener actualizados los Planes de Emergencia Municipales. Estos documentos, indicó, son fundamentales para garantizar la seguridad de la población.

El Cabildo apuesta también por reforzar la formación ciudadana, mejorar la coordinación entre municipios y reorganizar el CECOPIN para optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia.