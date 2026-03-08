Según Cabrera «la incorporación de nuevos agentes permite fortalecer el servicio y mejorar la capacidad de respuesta»

El Cabildo de Fuerteventura ha apostado por reforzar su cuerpo de agentes de medio ambiente con la incorporación de tres nuevos efectivos gracias a la coordinación entre la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Recursos Humanos.

Imagen archivo RTVC.

En un comunicado, la presidenta, Lola García, ha recordado que la isla es un territorio «especialmente sensible» desde el punto de vista ambiental, por lo que «resulta fundamental reforzar la labor que realizan los agentes de Medio Ambiente en la vigilancia y protección».

Mayor sensibilización

Asimismo, añadió que «este trabajo debe ir acompañado de una mayor sensibilización y concienciación ciudadana para garantizar la conservación de nuestros recursos naturales».

Mientras, la consejera de Recursos Humanos, Nuria Cabrera, y el consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, recibieron esta semana a los nuevos efectivos.

Cabrera destacó la importancia de seguir reforzando los distintos departamentos del Cabildo, especialmente aquellos que asumen competencias directas de la corporación.

Nuevos agentes

En este sentido, señala que «la incorporación de nuevos agentes permite fortalecer el servicio y mejorar la capacidad de respuesta de la administración en áreas clave como la conservación y protección del territorio, que constituye uno de los pilares de la acción de este grupo de gobierno».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, destaca «la rápida actuación que realizan los agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, que es crucial para la protección de la flora, la fauna y nuestros parajes y patrimonio natural».

Al mismo tiempo, comentó «debemos centrar nuestros esfuerzos en campañas de educación ambiental para contribuir entre todos y todas, sociedad y administraciones, a la protección y conservación de nuestro entorno».