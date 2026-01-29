Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, subraya que el centro renovado se suma a “una red que presta servicios lo más cerca posible de donde viven quienes los necesitan, que nos sitúa a la vanguardia de Canarias”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, asistió este jueves al acto de reapertura del Hogar Funcional de Teror para personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia, que ha sido reformado y ampliado con una actuación impulsada por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) de la Corporación insular. Un proyecto que ha permitido incrementar la capacidad de las instalaciones, que ha pasado de contar con ocho plazas a disponer de 12 residenciales.

Informa RTVC.

“Estamos poniendo en marcha un nuevo equipamiento de cercanía en Teror”, manifestó el presidente Morales durante el evento, en el que estuvo acompañado por la consejera insular de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena, y por el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia.

“Estamos en este Hogar Funcional, que ha requerido una inversión superior a 1,3 millones de euros, entre la adquisición del inmueble y la rehabilitación del espacio, y que hace posible que esta red de atención, de potenciación de la autonomía de las personas, de integración y de generación de espacios para habilidades sociales se extienda por el conjunto del territorio insular y que se presten los servicios lo más cerca posible de donde viven quienes los necesitan”, subrayó.

“Esto es una muestra más de esa red que hemos ido tejiendo y que nos sitúa a la vanguardia de Canarias en la prestación de este tipo de servicios”, aseveró.

El Cabildo de Gran Canaria reabre el Hogar Funcional de Teror, ampliando la red de asistencia sociosanitaria de cercanía. Cabildo de Gran Canaria

Cuatro plazas más

De hecho, el presidente de la Isla incidió en que al Hogar Funcional de Teror se incorporarán otras cuatro plazas más que ya se han contemplado en la adenda del nuevo convenio que el Cabildo acaba de firmar con el Gobierno de Canarias. Y, asimismo, hizo hincapié en que, durante el próximo mes de febrero, la Institución insular inaugurará un nuevo centro de similares características en El Sabinal, al que seguirá el Centro Sociosanitario de Tamaraceite y el nuevo Taliarte. “Es decir, a lo largo de este año, pondremos en marcha buena parte de ese Plan Sociosanitario que está desarrollando el Cabildo de Gran Canaria y que es el más ambicioso de Canarias”, enfatizó.

Así, con esta iniciativa ya culminada, el actual Gobierno de la Isla sigue materializando su compromiso con la atención sociosanitaria y con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante el refuerzo continuo de los recursos residenciales y de día, en un entorno protegido e integrado en la comunidad.

«El calor de un hogar»

Isabel Mena, por su parte, puso de relieve que la rehabilitación del Hogar Funcional de Teror, además de salvaguardar un centro más de la red sociosanitaria de Gran Canaria, ha posibilitado “que no se perdiera el calor de un hogar”, afirmó. “Que las personas con discapacidad que viven aquí sigan viviendo en un hogar, pero en un hogar moderno, que garantice todas sus comodidades y, sobre todo, su autonomía personal”.

La consejera insular de Política Social y Accesibilidad puso el acento en señalar que “hubo un compromiso del Cabildo de Gran Canaria de incrementar los recursos para las personas con discapacidad y lo hemos hecho”, expuso. “Por lo tanto, el municipio de Teror, que tenía un pequeño hogar funcional en un piso, en el que convivían ocho personas, ahora tiene esta casa, que garantiza una mejor calidad de vida y una mayor autonomía para ellos y ellas”, recalcó.

Gracias al IAS

A su vez, José Agustín Arencibia afirmó que este nuevo servicio es “un orgullo para el municipio”, dado que el Ayuntamiento llevaba varios años intentando que se hiciera una buena reforma en el piso tutelado con el que se contaba. “Y se ha conseguido, gracias al IAS, que nos ha aportado todo el mobiliario y a la Consejería de Política Social del Cabildo, que siempre se acuerda de nuestro municipio, y al propio Cabildo de Gran Canaria, que ha hecho posible que esto sea hoy una realidad”, sostuvo. Por eso, concluyó asegurando que, ahora, las y los usuarios cuentan “con un espacio mucho más confortable, donde se ha mejorado su intimidad, porque la mayoría de las habitaciones son individuales”.

En lo que se refiere al centro en sí, cabe señalar que el edificio, adquirido en 2019, se ubica en el Paseo González Díaz nº 17, en el casco histórico de la Villa de Teror, está catalogado como protegido dentro del Plan de Protección del Centro Histórico de Teror y, por tanto, está sujeto a estrictas normas de conservación que se han respetado escrupulosamente en la intervención que ha llevado a cabo el IAS, con la supervisión técnica del Servicio de Arquitectura del Cabildo, dependiente de la Vicepresidencia del Cabildo que dirige Augusto Hidalgo, por lo que el inmueble conserva íntegramente su identidad arquitectónica.

Así, con una superficie construida sobre rasante de 458,60 metros cuadrados, en la planta baja del centro están ubicados el acceso, los baños, el despacho, la sala polivalente y el vestuario, destinados al uso diurno, mientas que la primera planta alberga la residencia, con dormitorios, baños, cocina, comedor y despensa, y la azotea está dedicada a las instalaciones técnicas.