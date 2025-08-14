El calor da una tregua en las islas

El calor da una tregua jueves y viernes en las islas, aunque se prevé un ligero aumento de las temperaturas el sábado de un par de grados

Gran Canaria. Imagen Antonio Rico

El calor da una tregua jueves y viernes en las islas con dos jornadas con las temperaturas más suaves de la semana. El fin de semana volveremos a ganar algún grado en el termómetro, especialmente medianías y cumbres a partir del sábado, pero no alcanzarán las temperaturas extremas de estos últimos días en el archipiélago.

Será ya el próximo martes cuando llegan temperaturas más normales de lo que es el verano en las islas.

La jornada de este jueves llega con nubosidad baja en la cara norte de las islas. En las medianías y cumbres será perceptible aún una ligera calima con tendencia a ir a menos durante la tarde. Cabe destacar el viento, el alisio con intervalos de fuerte.

A nivel de costa en el mar, mucha precaución, especialmente en las costas sur y suroeste de las islas más altas, porque llegarán series de olas por mar de fondo del suroeste en torno al metro y medio de altura, una situación que mejorará este viernes.

Situación de las alertas

La mala mar, con olas de hasta dos metros altura en las costas suroeste, sur y sureste de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, se suma al episodio de altas temperaturas y ligera calima, por lo que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en aplicación del Plan por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Además, ante la persistencia del aire seco y cálido en las zonas forestales, el Gobierno de Canarias mantiene la situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma. También se mantiene la alerta por altas temperaturas para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, así como la prealerta en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Además, prealerta por la presencia de polvo en suspensión en todo el archipiélago.

Gráfico Gobierno de Canarias

El calor sigue en la península

Todas las comunidades autónomas menos Asturias, se encuentran este jueves bajo algún aviso por altas temperaturas, y cinco de ellas con aviso naranja, que indica la existencia de riesgo importante, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En su web, el organismo ha detallado que estas cinco comunidades son Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia. Cataluña, además, tiene activado hoy un aviso amarillo ante la probabilidad de que puedan producirse en algunas áreas lluvias y tormentas.

La Aemet anticipa el comienzo de un nuevo ascenso térmico, tras el alivio transitorio del miércoles en plena ola de calor, que será más acusado en el cuadrante noroeste, particularmente en Galicia.

Este ascenso continuará en los próximos días, y se extenderá a la mitad oriental peninsular, mientras que se espera que el lunes, 18, se llegue al final probable del actual episodio, que encadena ya 12 jornadas consecutivas de calor extremo.