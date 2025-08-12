Este lunes el calor extremo dejó por quinta jornada consecutiva temperaturas que superaron los 40°C en varios puntos de las islas

Toda la actualidad del tiempo en las islas

Imagen: METEORAVELO, Tenerife

El calor sigue sin dar una tregua en Canarias y se hace difícil conciliar el sueño en algunos puntos del archipiélago donde el termómetro no ha bajado de los 30°C la pasada madrugada. Tal es el caso de Fataga, en Gran Canaria, donde el termómetro no bajó de los 33°C; Igueste de San Andrés, en Tenerife; con 31°C o Agulo, en La Gomera, también en 31°C.

Una jornada la de este lunes que llegó a temperaturas superiores a los 40°C en varios puntos del archipiélago. Así, Tarajalejo, en Fuerteventura marcó los 41°C, Llano Los Loros, en La Laguna, Tenerife, alcanzó los 40,2°C y Tunte, en Gran Canaria, también 40,2°C. En el resto de islas, las temperaturas máximas se marcaron en Haría, Lanzarote, 39,4°C; Agulo, La Gomera, 36,6°C; La Dehesa, El Hierro, también 35,7°C y El Paso, en La Palma, con 36,5°C.

Gráfico RTVC

La de este lunes fue la quinta jornada consecutiva en en diferentes puntos de las islas se superaron los 40°C.

Aunque este martes bajarán algo las temperaturas máximas, tendremos valores locales en las medinas del sur de Gran Canaria o en el sureste de la isla de Fuerteventura que rondarán los 38°.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este martes las islas de Lanzarote, Fuerteventura, centro de la isla de La Palma y mitad sur de Tenerife permanecen en riesgo nivel amarillo por altas temperaturas, mientras que la mitad sur de Gran Canaria está en nivel naranja.

Avisos por altas temperaturas. Imagen Aemet Canarias

El jueves, pequeño respiro

El jueves se notará aún más la bajada de temperaturas. El fin de semana, el sábado los termómetros experimentarán de nuevo una subida, aunque no alcanzarán las temperaturas que hemos vividos estos últimos días.

El ambiente será más suave en zonas costeras del norte, por ahí el termómetro difícilmente llegará a los 25°C, zonas con nubes bajas por la mañana que volverán al final de la tarde.

La calima continúa presente pero irá a menos al final de la jornada. Además, no es descartable que se forme algún núcleo de evolución que pueda dejar algún chubasco disperso en las cumbres de Tenerife.

El viento será de componente norte en costas y variable flojo en cumbres, mientras que en el mar la situación en general bastante tranquila las olas más grandes por el norte en torno al metro y medio de altura.