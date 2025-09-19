Los centros educativos son el IES Andrés Bello, El Chapatal, Benito Pérez Armas, Las Veredillas, el EASD Fernando Estévez, el IES Teobaldo Power y el CIFP César Manrique

IES Andrés Bello en Santa Cruz de Tenerife.

Un total de siete centros educativos ubicados en Santa Cruz de Tenerife han suspendido sus clases presenciales este viernes, pasando a modalidad telemática, debido a las altas temperaturas que afectan al archipiélago.

Así, la Consejería de Educación de Canarias ha resuelto la solicitud de los IES Andrés Bello, El Chapatal, Benito Pérez Armas y Las Veredillas; todos ellos en Tenerife, el EASD Fernando Estévez, el IES Teobaldo Power y el CIFP César Manrique, según han confirmado fuentes del departamento regional.

Esta decisión se fundamenta en el Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas, un documento disponible desde el pasado curso 2024/2025. Está concebido como un marco de directrices para orientar a la comunidad educativa en la preparación y respuesta, de modo eficaz y efectivo, a episodios de calor como el que afecta estos días a buena parte del archipiélago.

El documento contempla el contexto de cada isla, comarca, municipio y centro educativo y recoge la coordinación entre los equipos directivos y la administración educativa (Dirección Territorial, Dirección Insular o Servicios Centrales) o con agentes externos (servicios sanitarios locales, otros servicios de emergencias y protección o ayuntamientos.

Cuatro niveles en el protocolo de actuación

En concreto, el protocolo que deben activar los centros educativos establece la existencia de cuatro niveles, 0, 1, 2 y 3, que implican respectivamente ausencia de riesgo, riesgo bajo, medio y alto, y medidas de intervención ante los mismos, pudiendo aplicarse en cada nivel superior las medidas previstas en uno inferior.

Asimismo, en nivel 3, que supone un riesgo alto o rojo, se aplica, entre otras medidas, la enseñanza no presencial, cuya adopción exigirá los mismos requisitos previstos para la salida anticipada en nivel 2, sólo cuando haya declarada una alerta por temperaturas máximas por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Para llevarla a cabo, los centros deberán tener previsto el cambio de la modalidad presencial a la no presencial de forma rápida y eficaz, contemplándose en sus programaciones.

Salida anticipada en seis centros educativos

Por otra parte, la Consejería de Educación ha autorizado la salida anticipada, concretamente a las 12.00 horas, de los alumnos de seis centros de Tenerife en virtud del protocolo por altas temperaturas.

Estos son los IES Alcalde Bernabé y María Rosa Alonso, los CEIP Salamanca, Verodes, y Julio Castro, y el CIFP Virgen de Candelaria.