La Aemet prevé superar los 37 grados en varias islas durante esta jornada con calima más intensa en medianías y cumbres

Cinco centros educativos de Tenerife darán clases telemáticas este viernes por el calor

Canarias se prepara este viernes para un nuevo episodio de calor intenso acompañado de calima. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa temperaturas que podrían alcanzar o superar los 37 grados en zonas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Fuerteventura, envuelta en una densa calima, este jueves | EFE/Carlos de Saá

Los cielos del archipiélago presentarán intervalos de nubes medias y altas, aunque la atención se centra en la presencia significativa de polvo en suspensión, más acusado en medianías y cumbres. En la capital grancanaria, los termómetros oscilarán entre 26 y 32 grados, mientras que en las islas orientales la sensación de bochorno será mayor.

Consecuencias para la salud del calor y la calima en Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno canario pidió esta semana extremar las precauciones. Advierten desde que la unión de la calima con el calor extremo puede agravar problemas respiratorios y cardiovasculares. Por ese motivo, se recomienda a la ciudadanía evitar esfuerzos físicos al aire libre, mantener cerradas las ventanas y utilizar paños húmedos para limpiar el polvo. Niños, personas mayores y pacientes crónicos figuran entre los más vulnerables.

Vista de los muelles de Puerto del Rosario rodeados de calima, este jueves | EFE / Carlos de Saá

La exposición al polvo en suspensión puede provocar tos, molestias torácicas, fatiga, palpitaciones o mayor riesgo de infecciones respiratorias. En caso de empeoramiento de los síntomas, la Consejería insta a contactar con el 1-1-2. Además, se recuerda la importancia de hidratarse con frecuencia y permanecer en ambientes frescos y húmedos.

Descenso de temperaturas en la Península y tormentas en el interior

Mientras Canarias y Galicia quedarán al margen, en el resto de España se prevé un descenso generalizado de las temperaturas máximas. Sin embargo, la influencia de una masa de aire subtropical provocará nubosidad abundante en amplias zonas de la Península.

Durante la tarde se formarán tormentas con rachas muy fuertes en la meseta norte, el alto Ebro y el norte de la Ibérica, que podrían ir acompañadas de chubascos intensos y granizo.

Vientos en el Estrecho y Baleares y tiempo más estable en el Mediterráneo

La previsión incluye vientos moderados del este en el sur peninsular y Baleares, con intervalos fuertes en Cádiz y el Estrecho, donde no se descarta alguna racha muy fuerte.

En Galicia se espera un ligero aumento de las temperaturas, especialmente en A Coruña, mientras que en Asturias, Cantabria y País Vasco los cielos se cubrirán por la tarde con probables chubascos y tormentas. En Castilla y León, La Rioja y Navarra las tormentas podrían ser localmente fuertes y con granizo.

En Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares predominarán los cielos poco nubosos, aunque no se descartan lloviznas aisladas en Barcelona y Tarragona. Murcia presentará intervalos nubosos, con máximas en descenso. En Andalucía se prevén nubes medias y altas, con chubascos aislados en zonas de sierra.