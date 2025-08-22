El calor y la calima protagonizan el fin de semana en Canarias

El archipiélago vivirá jornadas marcadas por temperaturas altas, ligera calima y nubosidad dispersa, con mayor presencia en el norte de las islas y cielos más despejados en el sur

Este viernes toca mirar al cielo antes de salir. La previsión de la Aemet indica que este viernes se alternarán intervalos de nubes medias y altas con ratos de sol, y no se descartan precipitaciones débiles en forma de goterones, especialmente en horas de la tarde y en zonas altas.

Imagen de archivo | EFE / Raquel Manzanares

La nubosidad baja será escasa y quedará limitada a áreas del norte de las islas montañosas, por debajo de los 700 metros, con la clásica panza de burro que tenderá a fragmentarse a medida que avance el día.

Calima ligera y ambiente caluroso

La calima seguirá presente en altura y se intensificará en medianías orientadas al sur, dejando un ambiente más turbio, sobre todo en la segunda mitad de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, las máximas rondarán entre los 30 y los 34 grados, con valores más altos en medianías del sur y oeste de Gran Canaria, donde los termómetros podrían superar los 34 ºC, y en menor medida en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde se espera superar los 30 ºC. En Lanzarote y Fuerteventura también se alcanzarán registros cercanos a los 32 ºC en zonas interiores y de vertiente sur. Las mínimas se mantendrán suaves, en torno a los 20-23 grados en la mayoría de núcleos costeros.

Viento alisio y estado del mar

El viento soplará entre flojo y moderado de componente nordeste, con rachas ocasionalmente más fuertes en extremos sureste y oeste, y con predominio de las brisas en costas del suroeste de las islas montañosas. En cumbres, los vientos girarán a componente sur, con mayor intensidad en cotas altas como el Teide, donde podrían soplar del suroeste. En el mar se espera marejada generalizada, con olas de entre 1 y 1,5 metros en la mayor parte del archipiélago, y mar de fondo del nordeste de hasta dos metros en zonas abiertas.

Un fin de semana de calor y más sol

El sábado continuará el ambiente veraniego con máximas en ascenso en varias islas. En Gran Canaria podrían repetirse registros de 34 ºC en medianías del sur y oeste, mientras que en Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma las máximas rondarán los 30 ºC, especialmente en vertientes de sotavento.

Lanzarote y Fuerteventura mantendrán temperaturas elevadas, con valores cercanos a 32 ºC en el interior. La calima seguirá presente en altura, aunque se mantendrá ligera y sin gran incidencia en las costas. El domingo se prevé una situación similar, con más ratos de sol en el sur y nubosidad baja persistiendo en el norte, mientras que la calima seguirá afectando sobre todo a medianías y cumbres.

Contraste con la península

Mientras en Canarias dominará el calor y los cielos variables, la península vivirá un panorama distinto. La inestabilidad se concentrará en el norte y Baleares, donde se esperan precipitaciones que podrán ser intensas en Cataluña y en Mallorca y Menorca. En el resto del territorio predominará el tiempo estable, aunque con temperaturas más suaves.

La Aemet prevé que la próxima semana la península experimente un descenso térmico generalizado, con valores más frescos de lo habitual para finales de agosto, mientras que en Canarias el episodio cálido de origen sahariano se retirará progresivamente, devolviendo temperaturas más moderadas tras dos semanas marcadas por el calor.