Imagen cedida Cabildo de El Hierro.

El Hierro acogerá, desde este lunes hasta el próximo 26 de octubre, el XXXVII Campeonato de España FEDAS de Fotografía Submarina (Nafosub 2025), así como el III Campeonato de España FEDAS de Fotografía Inclusiva (Nafosub IN 2025), una prueba nacional, y su versión incluiva, que tendrá lugar en aguas de La Restinga.

Federación nacional

El desarrollo de estos dos campeonatos, celebra el Cabildo insular, ha vuelto a poner de «relevancia» las especiales condiciones de los fondos herreños para la práctica de actividades subacuáticas. De hecho, recuerda la corporación en una nota, la isla está considerada «entre los 10 mejores lugares del mundo para el buceo«.

Desde la isla se ha agradecido a la federación nacional y autonómica de actividades subacuáticas el elegir al municipio de El Pinar y, más concretamente, al pueblo de La Restinga para el desarrollo de estos campeonatos que atraen estos días a unas 150 personas provenientes de 14 comunidades autónomas, que convivirán con los vecinos del enclave más al sur del territorio nacional.

Prueba en la isla

Se trataría de la quinta vez en la que se desarrolla esta prueba nacional en la isla, en concreto en La Restinga. En esta ocasión, los participantes permanecerán en la isla una media de 10 días con la participación de 28 equipos, atraídos por las «especiales condiciones» de la isla para el buceo.