El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria alcanza su ecuador con la Gala de la Reina, un evento que fusiona el talento local con la esencia de Las Vegas y que contará con un despliegue informativo sin precedentes.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria llega este viernes 13 de febrero a uno de sus momentos más esperados: la Gala de la Reina. Esta edición posee un simbolismo especial, ya que la ciudad coronará a su regente número 50. La alcaldesa, Carolina Darias, junto al concejal Héctor Alemán y el director artístico Josué Quevedo, presentaron este jueves los detalles de una cita que promete ritmo, dinamismo y proyección internacional.

La alcaldesa, Carolina Darias, destacó que la fiesta es hoy una referencia y tendencia gracias al trabajo colectivo y a la unión del talento canario con figuras de renombre mundial. “Somos referencia, somos tendencia. Y tiene que ver con el trabajo colectivo de mucha gente, con el talento local, con el talento internacional que nos acompaña, con la dirección de cada una de las cosas que se hacen”, apuntó Darias. Por su parte, el concejal Héctor Alemán definió el acto como uno de los más entrañables desde la recuperación de las carnestolendas tras la dictadura.

Un puente artístico entre Las Vegas y Gran Canaria

El director artístico, Josué Quevedo, lidera una producción de dos horas y veinte minutos que busca potenciar la agilidad visual y el espectáculo puro. La obertura, que durará 14 minutos y movilizará a más de mil personas, explorará las sinergias entre Las Palmas de Gran Canaria y Las Vegas. Según explicó Quevedo, la gala será “completamente dinámica, una gala con ritmo y, sobre todo, una gala con una obertura que señala las sinergias entre Las Vegas y Las Palmas de Gran Canaria”.

El escenario, diseñado por Carlos Santos, esconderá sorpresas visuales que funcionarán al completo durante una noche que incluso albergará una boda real. Una pareja, seleccionada a través de un concurso en Instagram, se prometerá amor eterno sobre las tablas del parque Santa Catalina antes de partir hacia la «capital mundial de las bodas». Esta integración de elementos narrativos busca reforzar el carácter de la gala como el mayor espectáculo del carnaval.

Trece aspirantes a la corona

Un total de trece candidatas competirán por el cetro luciendo fantasías que Quevedo describió como impresionantes estructuras artísticas de color y elegancia. El apoyo de numerosas firmas e instituciones privadas garantiza la viabilidad de estos diseños monumentales. Las aspirantes desfilarán en dos bloques, separados por la actuación del puertorriqueño Tonny Tun Tun, quien comparte cartel con la madrina del evento, Olga Tañón. La ‘reina del merengue’ mostró su entusiasmo por regresar a una ciudad que ya considera su casa, calificando al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como “el mejor del mundo”.

Una retransmisión global

La conducción del evento recae en Daniel Calero, Cathaysa González y Nayra Santana. Calero celebra 19 años de vinculación con la fiesta, mientras que González debuta en este formato cumpliendo un sueño personal. “Presentar esta gala es un sueño que no podía ni imaginarme”, confesó la creadora de contenido. Por su parte, la periodista Nayra Santana aporta la experiencia profesional de quien conoce a fondo los entresijos de este acto.

Radio Televisión Canaria realizará un seguimiento permanente de los prolegómenos la gala con conexiones en directo durante todo el viernes a través sus programas y Telenoticias. El plato fuerte arrancará a las 21:00 horas, permitiendo que la elección de la Reina 2026 se convierta en un fenómeno global.

