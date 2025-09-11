Televisión Canaria y La Radio Canaria ofrecen este domingo, a las 17:15 horas, el choque entre el Pontevedra CF y el CD Tenerife, correspondiente a la tercera jornada liguera

La emoción del fútbol regresa este domingo a las 17:15 horas a Televisión Canaria y a La Radio Canaria con el encuentro de Primera RFEF entre el Pontevedra CF y el CD Tenerife, en el Estadio de Pasarón, correspondiente a la tercera jornada liguera.

El cuadro blanquiazul busca su tercera victoria consecutiva en un emocionante partido que se podrá seguir en directo en la señal TDT del canal autonómico, en la página de rtvc.es y también desde las ondas de La Radio Canaria.

La narración en Televisión Canaria correrá a cargo de Dani Álvarez, acompañado por los comentarios del periodista Juanma Bethencourt. En La Radio Canaria, la cita estará conducida por Juanjo Toledo, con Joaquín González, José Barroso y Simón Abreu en la narración y comentarios.

El CD Tenerife llega a la cita en lo más alto de la clasificación tras imponerse en las dos primeras jornadas al Mérida y al Guadalajara. Por su parte, el Pontevedra CF ocupa la tercera posición con cuatro puntos, empatado con el Arenas de Getxo y Osasuna B.

Durante toda la jornada, la web y las redes sociales de RTVC ofrecerán todos los detalles de un encuentro histórico, en el que los blanquiazules buscarán prolongar su liderato en una plaza en la que solo han conseguido vencer en dos ocasiones, la última hace más de 40 años.