El CGPJ ha abierto diligencias informativas al juez Peinado tras la toma de declaración marcada por la tensión al ministro Félix Bolaños en Moncloa

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Imagen EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado, por una queja presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras el interrogatorio que el magistrado le hizo en calidad de testigo.

El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, tiene abiertas estas diligencias informativas, según ha publicado este miércoles El Confidencial y ha confirmado fuentes jurídicas.

En concreto, el Poder Judicial investiga al magistrado a partir de una queja presentada antes del verano por el ministro de Presidencia tras la declaración que Peinado le tomó el pasado 16 de abril en el complejo de la Moncloa, en su despacho, en relación a la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La declaración de Bolaños estuvo marcada por la tensión y los reproches del magistrado, a quien acusó de contestar «con evasivas» y a quien espetó: «No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa».

El Supremo archivó la exposición razonada del juez

Tras aquella declaración, el juez Peinado consideró que el ministro había faltado a la verdad y elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que pedía investigar al ministro por falso testimonio, además de por un supuesto delito de malversación en la contratación de la asesora.

Sin embargo, el alto tribunal archivó la exposición razonada en un contundente escrito en el que reprochó a Peinado la «absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación» de Bolaños en esos delitos.

Pese a ello, el juez ha retomado esta línea de investigación y ha imputado a Begoña Gómez y a su asesora por un delito de malversación y las ha citado a declarar los próximos 10 y 11 de septiembre