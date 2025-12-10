Las obras del Consorcio Turístico de Maspalomas, diseñadas para preservar el entorno natural, incluyen un sendero de 115 metros, un mirador y una laguna, además de actuaciones en accesos a playas y paseos costeros

El Consorcio Turístico de Maspalomas, una entidad única en Canarias integrada por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ha presentado este miércoles su nuevo plan de actuación para rehabilitar espacios naturales y mejorar infraestructuras deterioradas del municipio.

Durante la rueda de prensa, los responsables del organismo explicaron que las intervenciones se están llevando a cabo con especial cuidado debido a la sensibilidad ambiental de la zona.

“Son obras lentas, son obras en espacio natural, y por tanto la maquinaria que se usa es poca; los operarios también trabajan acorde a conservar el entorno”, señalaron.

El Consorcio Turístico de Maspalomas impulsa la rehabilitación del palmeral y nuevas mejoras en el litoral sureño.. RTVC

El Palmeral del Oasis

La actuación más destacada es la recuperación del palmeral, que contará con 115 metros de sendero, un mirador y una laguna de 400 metros cuadrados, concebida para el disfrute tanto de residentes como de visitantes.

El proyecto busca reproducir “una representación fiel del palmeral grancanario, con toda la flora y la fauna que alrededor de un espacio de estas características se va generando”.

Además de este enclave natural, el Consorcio ha ejecutado otras mejoras significativas como la recuperación de accesos a las playas, la renovación del Paseo Costa Canaria o el acondicionamiento de Santa Águeda, entre otras actuaciones que avanzan en el litoral del sur de Gran Canaria.

El objetivo global es consolidar un modelo sostenible, basado en la eficiencia energética, la protección del entorno y la renovación ordenada de los espacios turísticos más emblemáticos del municipio.