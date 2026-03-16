El Atlético de Madrid Femenino logró la victoria por la mínima en el partido de ida de semifinales de la Copa de la Reina que obliga al Costa Adeje Tenerife a la remontada en el Heliodoro

Yerai Martín, entrenador del Costa Adeje Tenerife. Imagen CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta este martes uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El conjunto blanquiazul recibe al Atlético de Madrid Femenino en el Heliodoro Rodríguez López en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina, un duelo que decidirá el equipo que logrará el pase a la gran final de la competición.

Tras el resultado de la ida, 1-0 favorable a las rojiblancas en el partido disputado en Alcalá de Henares, las guerreras necesitarán remontar la eliminatoria ante su afición para alcanzar una final que se disputará el próximo 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria. El equipo tinerfeño confía en el impulso de su estadio y en el apoyo de una grada que se prepara para vivir una noche histórica.

En la previa del encuentro, el técnico blanquiazul, Yerai Martín, destacó la ilusión con la que el equipo afronta el partido decisivo. “Sabemos que necesitamos al menos un gol para empatar la eliminatoria, pero el partido es muy largo. Tendremos que leer muy bien los momentos del encuentro, cuándo atacar más y cuándo nos toque defender. El objetivo será mantener la portería a cero el mayor tiempo posible, porque eso nos acercará a un resultado positivo”, afirmó el técnico blanquiazul.

Importancia del ambiente en el Heliodoro

El entrenador también subrayó la importancia del ambiente que pueda generar el Heliodoro en una cita de este nivel. Según señalo, “cuesta mucho llegar a donde han llegado estas jugadoras. Todo el apoyo será una jugadora más. El ambiente que se vive en este estadio es muy bueno y muy bonito, y sabemos que nos estarán alentando durante todo el partido. Animo a toda la afición a que venga a apoyarnos”.

Yerai también valoró el significado que tendría alcanzar la final de la competición ya que “sería algo muy especial, ilusionante e histórico. Es muy difícil estar en unas semifinales y si estamos aquí es por algo, por el trabajo de muchas personas. Nos vemos capaces y tenemos pensamientos positivos. Mañana tenemos una gran oportunidad para conseguirlo”.

Regreso de Carlota Suárez

Por su parte, la delantera Carlota Suárez, que regresó este sábado tras varios meses de baja por lesión anotando uno de los goles del triunfo liguero, valoró con emoción su vuelta a los terrenos de juego. La jugadora afirmó que “ha sido un proceso complicado. Las primeras semanas me costó asimilar todo lo que me iba a perder, pero desde el primer día mi objetivo fue volver lo antes posible. Todo el cuerpo técnico y médico me ha ayudado muchísimo para poder estar aquí otra vez”.

La atacante también recordó lo que sintió al marcar su gol en el regreso. “Cuando marqué se me vino a la cabeza mi familia, que ha estado conmigo durante todo el proceso, y también todo el esfuerzo que hay detrás y que muchas veces no se ve”, indicó.

Carlota también hizo referencia al reto que supone remontar la eliminatoria ante el conjunto y destacó que ve al equipo preparado, «muy enchufado y creemos mucho las unas en las otras. Sabemos la suerte que tenemos de estar en unas semifinales y necesitamos a la gente para que nos ayude a conseguir el objetivo de la final”.

La delantera del Costa Adeje Tenerife también recordó que el equipo ya ha demostrado su fortaleza en casa. “Ganamos al Atlético de Madrid en Liga aquí en casa y sabemos que se puede hacer otra vez. Tener la vuelta en el Heliodoro nos da confianza. Con la energía del equipo y el apoyo de la afición vamos a luchar hasta el final”, concluyó la atacante.