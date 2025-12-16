El coste laboral por trabajador alcanzó los 2.633 euros mensuales en el tercer trimestre del año en Canarias, casi 480 euros por debajo de la media nacional, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística

El coste laboral en Canarias sube un 3,1 % y sigue entre los más bajos de España. EFE

El coste laboral de las empresas en Canarias aumentó un 3,1 % en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2024, hasta situarse en 2.633,15 euros por trabajador y mes, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de este incremento, el archipiélago volvió a situarse como la segunda comunidad autónoma con el coste laboral más bajo del país, únicamente por detrás de Extremadura, donde el gasto medio fue de 2.610,68 euros mensuales.

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral revela que el coste medio en España se elevó hasta los 3.111,76 euros por trabajador y mes, lo que deja a Canarias 478,61 euros por debajo de la media nacional.

Mayor jornada laboral en Canarias

A nivel estatal, el coste laboral creció también un 3,1 % interanual, con la excepción de la Región de Murcia, donde se registró un descenso del 0,9 %. Los mayores incrementos se produjeron en Baleares, con una subida del 5,6 %, y en Castilla y León y Extremadura, ambas con aumentos del 4,6 %.

El informe del INE pone asimismo de manifiesto que Canarias fue una de las comunidades con mayor jornada laboral durante el periodo analizado, con una media de 156,2 horas pactadas y 126,7 horas efectivamente trabajadas por persona y mes, cifras solo superadas por Baleares.

En cuanto al coste salarial, las islas registraron el más bajo de España, con una media de 1.891,31 euros por empleado y mes entre julio y septiembre, 376,69 euros menos que la media nacional.