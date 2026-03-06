El CV Guaguas derrotó este jueves al Montpellier HSC VB en el Gran Canaria Arena (3-1) y espera con ventaja el partido de vuelta en tierras francesas el próximo martes

Jugadores del CV Guaguas Las Palmas durante su enfrentamiento ante el Montpellier HSC VB. Imagen cedida por el club

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas dio el primer paso hacia los cuartos de final de la CEV Champions League tras imponerse por 3-1 al Montpellier HSC VB en un Gran Canaria Arena entregado a su equipo. Los amarillos firmaron un partido muy completo para encarrilar la eliminatoria, que se resolverá el próximo martes en suelo francés. El MVP del choque fue Io De Amo.

Con su sexteto habitual sobre la pista, el conjunto dirigido por Sergio Miguel Camarero mostró desde el inicio una gran intensidad, impulsado por el empuje de la afición y por la contundencia en ataque. El primer set fue una auténtica declaración de intenciones. El Guaguas dominó desde los primeros compases gracias a la solidez en el bloqueo y a la eficacia ofensiva de Walla Souza.

El brasileño, muy inspirado, castigó una y otra vez a la defensa visitante mientras la distribución de Io de Amo aceleraba el ritmo del juego amarillo. El Montpellier trató de reaccionar con acciones del argentino Ezequiel Palacios y del opuesto Simon Hirsch, pero el conjunto isleño impuso su ritmo para cerrar el primer parcial con autoridad por 25-15.

Empate y reacción del Guaguas

El segundo set cambió el guion del encuentro. El equipo francés subió el nivel en el servicio y logró incomodar la recepción local, lo que permitió que el marcador avanzara con máxima igualdad. A pesar de los intentos del Guaguas por recuperar la iniciativa, el Montpellier aprovechó mejor los momentos decisivos. Los detalles marcaron la diferencia y los visitantes terminaron llevándose la manga por 23-25.

Lejos de acusar el golpe, el Guaguas reaccionó con firmeza en el tercer set. El bloque grancanario recuperó su mejor versión defensiva y volvió a imponer su superioridad en la red. Walla Souza volvió a liderar el ataque con varios remates decisivos, bien asistido por el mejor del partido, Io de Amo, mientras el equipo encontraba continuidad en todas sus líneas. Con un juego colectivo muy sólido, los amarillos volvieron a tomar el control del encuentro para firmar un claro 25-17.

El cuarto sería el parcial definitivo, donde se mantuvo la tensión hasta los compases finales en esta eliminatoria de la CEV Champions League. El Montpellier se resistió a ceder, apoyado en el saque de Hirsch y en su capacidad para prolongar los intercambios. Sin embargo, el Guaguas supo gestionar mejor los momentos decisivos. Con la grada empujando y el equipo mostrando carácter, los amarillos cerraron el set por 25-22 para firmar un triunfo muy valioso que les permite viajar a Francia con ventaja.