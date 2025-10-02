El Dreamland Gran Canaria inicia una nueva era

El conjunto amarillo renueva su plantilla y busca protagonismo en todas las competiciones bajo la dirección de Jaka Lakovic

El Dreamland Gran Canaria encara la cuarta temporada con Jaka Lakovic en el banquillo y una plantilla completamente remodelada. El club busca tocar metal tras quedarse cerca en varios torneos. El equipo isleño perdió la final de la Eurocopa el curso pasado, cayó en semifinales de Copa del Rey y en playoffs ante Valencia. Ahora, la entidad ha reseteado objetivos y estructura.

Imagen de archivo | CB Cran Canaria

El Granca es consciente de la hegemonía Real Madrid-Barça y del crecimiento de Unicaja, Valencia y Tenerife. Sus aspiraciones inmediatas apuntan a Copa y segunda fase de ACB. El club también cambia de escenario europeo: abandona la Eurocopa para disputar la Liga de Campeones, donde espera repetir la evolución de Unicaja y Tenerife.

Refuerzos de nivel

El estadounidense Isaiah Wong llega como anotador de referencia. Con 24 años y 1,90 metros, ha firmado 13,7 puntos en pretemporada y promete espectáculo. Para suplir las bajas exteriores, el club ha fichado al colombiano Braian Angulo, exjugador de la liga de desarrollo NBA. Su experiencia europea refuerza al equipo en la dirección.

El alero español Eric Vila asegura talento y cupo nacional. Además, se incorporan el sursudanés Kur Kuath y el francés Louis Labeyrie, con experiencia internacional. El bloque se completa con las renovaciones de Žiga Samar, Nico Brussino, Miquel Salvó, Andrew Albicy, Pierre Pelos y el pívot Mike Tobey, clave en pretemporada.

El club mantiene la fe en Carlos Alocén, aún en recuperación de una grave lesión de rodilla. La entidad espera su regreso como pieza determinante en la rotación.

Pretemporada irregular

El balance del equipo fue de tres victorias y cuatro derrotas. Ganó a Bilbao y Tenerife, pero sufrió duros tropiezos ante Olimpia Milano y Coviran Granada. El debut liguero será de máxima exigencia: este domingo se mide al Real Madrid en el Movistar Arena, vigente campeón de la ACB.

Por otro El técnico esloveno Jaka Lakovic está a 24 partidos de superar a Salva Maldonado como tercer entrenador con más encuentros en la historia claretiana. Además, presenta el segundo mejor porcentaje de victorias del club y ya entró en la historia con la Eurocopa conquistada en 2023. Un triunfo más le situará entre los entrenadores con más victorias totales del Granca.