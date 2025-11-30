La periodista compartirá su experiencia personal tras la pérdida de su marido, Ricardo Pita, en 2024

Tras casi 40 años juntos, Consuelo Berlanga nos mostrará las claves que le ayudan a salir adelante

Televisión Canaria presenta este lunes 1 de diciembre, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’. El programa abordará un tema universal y que todos viviremos alguna vez: cómo afrontar la muerte de un ser querido y transitar un duelo saludable.

El espacio presentado por Eloísa González contará con la presencia de Consuelo Berlanga, una figura muy querida de la televisión española, que compartirá cómo vivió la pérdida más significativa de su vida, la de su marido después de 39 años juntos. Consuelo Berlanga hablará del modo en que el duelo transformó su manera de entender la vida, así como las herramientas que encontró para seguir adelante.

Además, el programa reflexionará sobre las normas que dictan cómo vivir o actuar socialmente tras una pérdida dolorosa. Consuelo Berlanga compartirá sus opiniones sobre la importancia de permitirnos sentir a nuestra manera, con los ritmos que nos marque nuestro bienestar emocional y no la sociedad.

Sobre cómo vivir un luto saludable tratarán la cámara oculta del programa. ¿Puede una persona en pleno duelo salir a divertirse? ¿Juzgamos a aquellos que no guardan un luto estricto? Una vez más los canarios sorprenderán con su visión empática y humana hacia los demás.

Y como en cada programa, más de 150 personas participarán como público virtual, conectadas desde todas las Islas, para compartir un espacio de reflexión sobre la pérdida, el amor, la memoria y la fuerza de seguir adelante.