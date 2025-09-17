Las altas temperaturas dejarán este miércoles valores que pueden llegar a los 38ºC en medianías del sur de Gran Canaria y por encima de 35ºC en el resto de islas

Calima en Fuerteventura. Imagen EFE (archivo)

Canarias continúa bajo un episodio de altas temperaturas que se prolongará, según las previsiones, hasta el próximo viernes, y que dejarán temperaturas en algunos puntos de las islas que este miércoles pueden llegar a los 38ºC en medianías del sur de Gran Canaria.

En general, vamos a disfrutar este miércoles de cielos poco nubosos o despejados, las únicas nubes que veremos serán de tipo medio y alto e irán entrando de sur a norte sin ningún tipo de consecuencia, sobre todo durante la tarde.

Además crecerán los intervalos de evolución en cumbres especialmente de la isla de Tenerife donde no es descartable que se escape alguna que otra gota durante la segunda mitad de la jornada.

A destacar las altas temperaturas que se prolongarán hasta el próximo viernes. Los termómetros pueden superar de forma local los 37 o 38ºC en las medidas del sur de la isla de Gran Canaria, mientras que en el resto de islas los valores se moverán entorno a los 34ºC y puntualmente algo más de 36 o 37ºC.

Calor y calima

La temperatura máxima del martes se produjo en Agaete, Gran Canaria, donde se alcanzó los 36,5ºC. También en Gran Canaria, en Lomo Pedro Alfonso, en San Bartolomé de Tirajana, también se llegó a los 36ºC; Tasarte, en La Aldea, 35,5ºC; Llano de los Loros, en el municipio tinerfeño de La Laguna, 35,1ºC, y Agüimes, en el sureste grancanario, 34,9ºC.

A primera hora de la mañana de este miércoles Tasarte ya marcaba 32,1ºC; Suerte Alta, en Agaete, 32,1ºC; Maspalomas, en el sur grancanario, 31,1ºC; Pájara, en Fuerteventura,31,1ºC; Agüimes, en el sureste de Gran Canaria, 30,2ºC, y en el Aeropuerto Tenerife Sur se alcanzaba los 30,1ºC.

Durante la noche y la madrugada en La Graciosa y en la isla de Fuerteventura se han producido tormentas eléctricas que han dejado cerca de 300 descargas.

Persiste la presencia de calima, especialmente en medianías y zonas altas, en cantidad

variable. Podría reducir la visibilidad y podría generar o agravar problemas de salud de las personas

con enfermedades crónicas o respiratorias.

El viento del este-sureste en medianías y cumbres. En el mar habrá marejadilla en las costas del sur, en el resto series de olas rondando el metro y medio de altura.

Calor también en la Península

Ocho provincias -Córdoba, Sevilla, Jaén, Ávila, Cáceres, Badajoz, Cuenca y Toledo- han activado el aviso amarillo (riesgo) por temperaturas máximas que subirán hasta los 34-38ºC, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, dónde precisa que los avisos se activarán entre las 13:00 y las 20:000 hora peninsular.

Andalucía tiene aviso amarillo en Córdoba, Sevilla y Jaén por altas temperaturas que marcarán 38ºC en puntos de la campiña cordobesa y sevillana, en áreas del valle del Guadalquivir de Jaén y en Morena y Condado.

En Castilla-La Mancha el calor, entre 34 y 36ºC, afectará a la serranía de Cuenca y a la sierra de San Vicente en Toledo, mientras que en Castilla y León solo la provincia de Ávila tiene nivel amarillo por temperaturas que escalarán hasta los 36ºC.

En Extremadura los termómetros oscilarán entre los 36-38ºC en zonas de la vegas del Guadiana de Badajoz y en Villuerca, Montánchez y en el norte de Cáceres.