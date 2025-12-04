ES NOTICIA

Tras el tiempo otoñal de los últimos días el fin de semana llegará con ambiente seco

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Este jueves todas las islas permanecen en prealerta por mal estado del mar

Imagen de Rito Pérez García desde Buenavista del Norte, en Tenerife.

Tras las últimas lluvias y tiempo otoñal que hemos tenido en todas las islas, el fin de semana se prevé que sea con ambiente seco. El viento alisio girará al este y eso provocará un tiempo más seco y una ligera subida de las temperaturas. También se espera algo de calima pero no con valores importantes.

Este jueves las islas siguen en prealerta por mal estado del mar y a mediodía, con la pleamar, esa situación será visible en las costas de las islas, especialmente en las del norte.

Antes de la llegada del fin de semana, este jueves y mañana viernes, el tiempo seguirá algo inestable con lluvias débiles especialmente en Tenerife y La Palma. Concretamente en La Palma podrían darse precipitaciones importantes durante este jueves.

