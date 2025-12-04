Este jueves todas las islas permanecen en prealerta por mal estado del mar

Imagen de Rito Pérez García desde Buenavista del Norte, en Tenerife.

Tras las últimas lluvias y tiempo otoñal que hemos tenido en todas las islas, el fin de semana se prevé que sea con ambiente seco. El viento alisio girará al este y eso provocará un tiempo más seco y una ligera subida de las temperaturas. También se espera algo de calima pero no con valores importantes.

Este jueves las islas siguen en prealerta por mal estado del mar y a mediodía, con la pleamar, esa situación será visible en las costas de las islas, especialmente en las del norte.

Antes de la llegada del fin de semana, este jueves y mañana viernes, el tiempo seguirá algo inestable con lluvias débiles especialmente en Tenerife y La Palma. Concretamente en La Palma podrían darse precipitaciones importantes durante este jueves.