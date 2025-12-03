Mal estado del mar y precipitaciones débiles en el norte de las islas

Tiempo otoñal este miércoles, con prealerta por mal estado del mar, cielos nubosos y lluvias débiles en el norte de las islas

Tejina, costa de La Laguna. Imagen May Naomi Ebsen

Canarias afrontará este miércoles, 3 de diciembre, una jornada marcada por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, especialmente en el litoral. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago.

También la lluvia ha hecho acto de presencia en algunos puntos de las islas. Así, en el municipio de Haría, en Lanzarote, se registraron unos 2 litros por m2 durante la madrugada. En Bajamar y Punta del Hidalgo, en La Laguna, Tenerife, ha sido otra de las zonas donde la lluvia se ha dejado notar. La Palma ha registrado una mayor cantidad de agua recogida, que ha llegado a unos 10 litros en la villa de Mazo.

Cielos nubosos y lluvias débiles en el norte

En las islas de mayor relieve, el tiempo vendrá marcado por el predominio de cielos nubosos en las vertientes norte, mientras que en el resto de zonas se esperan intervalos nubosos. Las lluvias serán débiles a moderadas en el norte de las islas más montañosas, aunque tenderán a remitir y volverse más ocasionales durante la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura también se prevén precipitaciones débiles y dispersas durante la primera mitad del día.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios.

Viento de nordeste con rachas fuertes

El viento soplará de componente nordeste, moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, así como en las cumbres de las islas más altas. No se descartan rachas localmente muy fuertes de madrugada y, especialmente, a últimas horas del día. En las costas suroeste de las islas montañosas predominarán las brisas.

Oleaje significativo y mareas vivas

La prealerta decretada por Emergencias se fundamenta en el mal estado previsto del mar. Se espera oleaje de mar combinada de 3,5 a 4 metros, así como marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste con olas de hasta 3 metros y periodos largos, entre 16 y 18 segundos.

El viento del nordeste alcanzará fuerza 5 a 6, llegando a fuerza 7 en los canales marítimos entre La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria.

El episodio afectará de forma especial a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste, coincidiendo además con un coeficiente de mareas muy alto, entre 93 y 95. La pleamar se registrará el miércoles en torno a las 11:38 horas, mientras que el jueves 4 habrá dos pleamares: la primera alrededor de las 00:06 horas y la segunda hacia las 12:28 horas.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en zonas costeras expuestas, evitar riesgos innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales.