Se esperan chubascos débiles y ocasionales especialmente en Lanzarote y La Graciosa

El frío y la lluvia, protagonistas en Canarias estos últimos días del año.

Canarias vivirá estos últimos días del año ambiente propio del invierno e incluso algunas lluvias en puntos del archipiélago. Predominarán las temperaturas frescas y la humedad en las islas con lo que conviene tener a mano el abrigo e incluso el paraguas especialmente en Lanzarote y La Graciosa.

De momento, este viernes 26 de diciembre será un día con bastante nubosidad que irá ganando presencia en todas las vertientes especialmente a partir del mediodía en las islas más orientales sobre todo en Lanzarote, No se descarta que puedan producirse algunos chubascos débiles y ocasionales durante la mañana y en las primeras horas de la noche,

Las temperaturas continuarán frescas con máximas que llegarán a los 21 y 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife respectivamente.

El viento este viernes soplará de componente norte pero rolará al noroeste a partir de la segunda mitad de la jornada.



En el mar habrá mar combinada en costas abiertas al norte con olas que pueden superar los 2 metros de altura. Habrá marejada en costas resguardadas del sur, salvo en el costas del este de Tenerife, sur de Gran Canaria y este-sureste de Fuerteventura y Lanzarote que habrá áreas de marejadilla.