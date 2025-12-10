ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasEducación

El Gobierno aprueba seis nuevos certificados profesionales en construcción, turismo e instalación

RTVC
RTVC

Los seis certificados profesionales del Gobierno buscan responder a las necesidades de sectores como la piedra seca, el ecoturismo, el suministro de aguas o la protección contra incendios

El Gobierno aprueba seis nuevos certificados profesionales en construcción, turismo e instalación
El Gobierno aprueba seis nuevos certificados profesionales en construcción, turismo e instalación. RTVC

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de seis nuevos certificados profesionales vinculados a los ámbitos de la construcción, el turismo, la instalación y la madera, según informó el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La medida refuerza la apuesta del Gobierno por ampliar y actualizar la oferta formativa en línea con las necesidades actuales de los sectores productivos.

En el área de Edificación y Obra Civil, se incorpora el certificado de construcción en piedra seca, de 600 horas, dirigido a mamposteros, canteros y albañiles.

Hostelería y Turismo

Esta formación capacita para levantar muros, paredes y elementos constructivos mediante la técnica tradicional sin argamasa. Así como para la selección de la materia prima y la conservación de estructuras ya existentes.

Dentro de la familia de Hostelería y Turismo, se crean dos nuevos itinerarios. Ecoturismo, de 890 horas, orientado a guías de naturaleza, monitores y asistentes en reservas y espacios naturales; y Enoturismo, de 670 horas, destinado a profesionales vinculados a la oferta turística en torno al vino.

Estos certificados permitirán desarrollar actividades de interpretación del medio natural, atención en emergencias, diseño de experiencias enoturísticas y análisis sensorial de productos.

Instalación y Mantenimiento

En la rama de Instalación y Mantenimiento, el Gobierno ha aprobado los certificados de instalaciones de suministro y evacuación de aguas en edificios (540 horas), enfocado al montaje y mantenimiento de redes de agua con criterios de salubridad; y el de instalaciones de protección contra incendios (690 horas), que formará a profesionales en la instalación, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas de protección activa contra el fuego.

Por último, en la familia de Madera, Mueble y Corcho. Se ha autorizado el certificado de mecanizado de piezas de madera y derivados con centros de control numérico (CNC), con una duración de 830 horas. Esta formación prepara para la elaboración de piezas de madera mediante CNC, ajustando programas de mecanizado y aplicando criterios de calidad, seguridad y protección ambiental.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz en Oslo

Un juez anula las cláusulas abusivas en un festival de música

Los niños de San Ildefonso ensayan para cantar El Gordo

El proyecto ISOS, por la inserción laboral femenina, ofrece prácticas no laborales a 100 mujeres en Tenerife

Pepe Dámaso celebra su 92 con un homenaje en el Real Club Náutico

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025