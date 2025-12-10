Los seis certificados profesionales del Gobierno buscan responder a las necesidades de sectores como la piedra seca, el ecoturismo, el suministro de aguas o la protección contra incendios

El Gobierno aprueba seis nuevos certificados profesionales en construcción, turismo e instalación. RTVC

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de seis nuevos certificados profesionales vinculados a los ámbitos de la construcción, el turismo, la instalación y la madera, según informó el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La medida refuerza la apuesta del Gobierno por ampliar y actualizar la oferta formativa en línea con las necesidades actuales de los sectores productivos.

En el área de Edificación y Obra Civil, se incorpora el certificado de construcción en piedra seca, de 600 horas, dirigido a mamposteros, canteros y albañiles.

Hostelería y Turismo

Esta formación capacita para levantar muros, paredes y elementos constructivos mediante la técnica tradicional sin argamasa. Así como para la selección de la materia prima y la conservación de estructuras ya existentes.

Dentro de la familia de Hostelería y Turismo, se crean dos nuevos itinerarios. Ecoturismo, de 890 horas, orientado a guías de naturaleza, monitores y asistentes en reservas y espacios naturales; y Enoturismo, de 670 horas, destinado a profesionales vinculados a la oferta turística en torno al vino.

Estos certificados permitirán desarrollar actividades de interpretación del medio natural, atención en emergencias, diseño de experiencias enoturísticas y análisis sensorial de productos.

Instalación y Mantenimiento

En la rama de Instalación y Mantenimiento, el Gobierno ha aprobado los certificados de instalaciones de suministro y evacuación de aguas en edificios (540 horas), enfocado al montaje y mantenimiento de redes de agua con criterios de salubridad; y el de instalaciones de protección contra incendios (690 horas), que formará a profesionales en la instalación, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas de protección activa contra el fuego.

Por último, en la familia de Madera, Mueble y Corcho. Se ha autorizado el certificado de mecanizado de piezas de madera y derivados con centros de control numérico (CNC), con una duración de 830 horas. Esta formación prepara para la elaboración de piezas de madera mediante CNC, ajustando programas de mecanizado y aplicando criterios de calidad, seguridad y protección ambiental.