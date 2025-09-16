El Ejecutivo canario ha condenado este martes el feminicidio de una mujer el pasado 8 de septiembre presuntamente a manos de su hijo en la capital grancanaria

Concentración en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Imagen Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha condenado este martes el feminicidio de una mujer el pasado 8 de septiembre presuntamente a manos de su hijo, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, y ha expresado las condolencias a las amistades y entorno familiar de la víctima.

Con la confirmación de este feminicidio como violencia de género, el Instituto Canario de Igualdad (ICI) computa 112 mujeres asesinadas por violencia machista desde el año 2003 en el que se aprobó la ley contra la violencia de género en Canarias y la quinta solo en este año.

La consejera recordó, tras el acto de repulsa en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife que “aunque por parte del Estado este feminicidio no se considera violencia machista en la ley canaria sí que lo contempla y lo computa como tal”. También informó que desde la red de recursos se está “prestando todo el apoyo a familiares de la víctima”.

Red de recursos por toda Canarias

Candelaria Delgado insistió en la importancia de la sensibilización sobre todo tipo de manifestaciones de violencias machistas y consideró que el incremento de alertas recibidas en el servicio del 112 sobre violencia de género son resultado de la mayor conciencia social, conocimiento y compromiso de las instituciones contra la violencia de género. “No debemos aceptar ninguna manifestación de violencia de género y seguir denunciando”, recalcó.

Según informa un comunicado, el Gobierno de Canarias impulsa una red de recursos por todo el archipiélago y en convenio con los cabildos para informar, prevenir y atender a las víctimas de violencias de género a la que este año se han sumado los cinco nuevos centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencias sexuales. Así mismo mantiene el teléfono de emergencias del 112 que cuenta con un servicio especializado, financiado por el ICI, que atiende todas las violencias de género las 24 horas al día y todos los días del año.

1.836 alertas en agosto

De acuerdo a los últimos datos de gestión del servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del 112, solo durante el mes de agosto se recibieron 1.836 llamadas, un 14% más que en el mismo mes del año pasado. Del total de estas alertas, el 58% (1.060) fueron de emergencia, lo que suponía que entrañaba peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida, el 30% fueron de información y el 12% de urgencia. 74 de estas mujeres tenían algún tipo de discapacidad.

En cuanto al tipo de violencias, un 4% fueron violencias físicas con agresión sexual, 76 alertas que obligaron a activar los centros de crisis en 24 ocasiones. El 39% (716) se referían a violencias físicas, y un 40% (736) a violencias no físicas (psicológicas, económicas…). El resto eran de consulta o coordinación.

183 activaciones de los dispositivos de emergencia

Estas llamadas generaron 183 activaciones de los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas de las islas (DEMA) y 33 mujeres y sus 12 hijas e hijos tuvieron que abandonar su hogar para recibir alojamiento en los recursos que el ICI financia con los cabildos. Solo en este mes se movilizaron 1.031 recursos policiales y 86 sanitarios.

En la gran mayoría de las llamadas recibidas en este mes el agresor era la pareja (864) o la expareja (437), pero también se registraron agresiones realizadas por hijos (51), desconocidos (44), hermanos (31) o padres (19).

Durante el mes de agosto el 41% de las alertas se realizaron por la propia agredida, el 26% por alertantes accidentales, el 17% por una institución y el 5% por familiares.