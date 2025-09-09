El Gobierno central deniega la contingencia migratoria a Baleares

Según el Gobierno, Baleares no cumple los criterios fijados para la contingencia migratoria que requiere del triple de su capacidad ordinaria de acogimiento, que en Baleares estableció en 406 menores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante un encuentro. Imagen Europa Press

El Gobierno central ha denegado que Baleares se pueda acoger a la contingencia migratoria, tal y como había solicitado el Govern autonómico la semana pasada.

Así lo ha dicho este martes la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, en el pleno del Parlament, en el que ha asegurado que el Govern «recurrirá a todas vías» a su alcance para frenar el reparto de menores migrantes no acompañados.

«Para el Gobierno no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000 por ciento de sobreocupación, quieren más, con menos dignidad», ha criticado Prohens, zanjando que «esto es racismo institucional».

Según el Gobierno, Baleares no cumple los criterios fijados de ocupación del triple de su capacidad ordinaria, que en Baleares estableció en 406 menores.

Prohens ya había manifestado que consideraba una incoherencia que se fijen esas 400 plazas cuando Baleares acoge a 680 menores no acompañados, 60 de ellos acogidos solo en agosto, después de que hayan llegado más de 5.000 migrantes en pateras en lo que va de año, de los que 300 son niños.