Candelaria Delgado, consejera de Infancia y Familias, ha pedido más medios para hacer la prueba de edad a los menores migrantes

Migrantes llegados a Canarias. Imagen de archivo.

La consejera de Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, ha afirmado este jueves que el plazo de quince días fijado para trasladar al resto de España a los menores inmigrantes que van llegando a las islas es «suficiente«, si bien ha pedido más medios para hacer la prueba de edad.

Candelaria Delgado ha hecho estas declaraciones después de que la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, haya advertido de que este plazo es «un error», porque en ese margen no suele dar tiempo a hacer la prueba de edad.

La consejera ha recordado que el Real Decreto 658/2025, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, y donde se establecen estos 15 días, es de obligado cumplimiento.

Asimismo, ha opinado que lo que hace falta, en todo caso, es más personal para poder hacer efectivo el cumplimiento de la ley, tal y como ha demandado el Gobierno de Canarias al Estado «desde el minuto uno».

Contratación de 39 personas

Para poder cumplir con el plazo el Ejecutivo canario ha contratado 39 personas ha indicado Delgado, quien le ha pedido al resto de administraciones, como Fiscalía, subdelegaciones y el Ministerio de Infancia, que actúen de igual forma para cumplir con la ley.

«Yo creo que la estructura del Estado es bastante potente como poner personal suficiente para poder hacer ese trabajo», ha agregado, al tiempo que ha zanjado: «Es falta de medida, el plazo es suficiente».

La consejera también ha destacado que el decreto establece que la prueba de determinación de la edad podrá realizarse en la comunidad autónoma donde se encuentre el menor o en la de destino, por lo que, ha insistido en que el plazo de 15 días es suficiente.