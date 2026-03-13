Se trata de actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, según ha señalado el Cabildo de El Hierro

El Cabildo de El Hierro ha informado este viernes que ha ejecutado un total de 24 millones de euros destinados a obras e infraestructuras consideradas esenciales, centradas en mejorar la movilidad, reforzar los servicios esenciales y consolidar su modelo de desarrollo sostenible.

Imagen archivo RTVC.

Se trata de actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, según ha señalado el Cabildo herreño.

Obras públicas

La consejera insular de Obras Públicas, Ana González, ha aseverado que más de una decena de actuaciones forman parte de este programa de inversión, que refleja “la prioridad del Cabildo por desbloquear expedientes, resolver problemas administrativos y conseguir lo importante: que las obras avancen”.

Dentro de las obras ejecutadas están las obras de reforma de la residencia de mayores de Frontera, una infraestructura sociosanitaria «largamente demandada por la población y cuya reforma permaneció paralizada durante años».

Carretera de Isora

El Cabildo también realiza trabajos de modernización y mejora de la seguridad en la red viaria insular, entre ellos el asfaltado de la carretera de Isora (Valverde), con una inversión superior a 2,1 millones de euros, la mejora del acceso al aeropuerto de El Hierro, con más de 2,6 millones, o la instalación de vallas de protección en toda la red viaria, una actuación que alcanza los 3,6 millones de euros.

Estas intervenciones se suman el nuevo alumbrado del túnel de Timijiraque o la señalización de la carretera de Las Playas.

Las inversiones también alcanzan infraestructuras esenciales para la isla, como la actuación en la potabilizadora de Los Cangrejos (Valverde), con una inversión superior a 3,7 millones de euros, destinada a reforzar la garantía de abastecimiento de agua. El Cabildo también impulsa la adecuación del sendero de La Peña, con más de 3,5 millones de euros, o el Ecopaseo de Las Puntas (La Frontera), que supera los 1,4 millones, o la ya ejecutada reparación del Camino de Jinama, actuaciones que permitirán acondicionar algunos de los enclaves naturales más representativos de El Hierro, señalan desde el Cabildo.

Patrimonio insular

La institución insular ha impulsado asimismo la construcción del Observatorio Astronómico de El Julan (El Pinar), el desarrollo del proyecto El Hierro en Red para reforzar la conectividad digital del territorio o el programa de digitalización y catalogación de bienes arqueológicos, que permitirá avanzar en la protección y difusión del patrimonio insular.

González ha señalado que “las infraestructuras no son solo números en un presupuesto, sino carreteras más seguras, servicios sociales más fuertes, agua garantizada y oportunidades para el desarrollo de la isla».