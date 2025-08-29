El Hierro espera dar por extinguido el incendio este fin de semana

Las brigadas forestales mantienen labores de refresco mientras el Seprona investiga el origen del fuego declarado el 23 de agosto

Las brigadas forestales de El Hierro siguen trabajando día y noche para refrescar los puntos calientes del incendio declarado el pasado 23 de agosto.

Un helicóptero realiza labores de extinción sobre el incendio iniciado el pasado 23 de agosto en El Hierro | EFE

El fuego está controlado pero no extinguido. La previsión es que pueda darse por apagado definitivamente durante este fin de semana.

Investigación abierta sobre el origen

El Seprona mantiene una línea de investigación sobre el origen de las llamas. Apuntan a la circulación de vehículos en zonas restringidas como posible causa.

El incendio movilizó a numerosos efectivos durante varios días. Los equipos de extinción continúan vigilando para evitar nuevas reactivaciones en las zonas afectadas.

El Gobierno de Canarias ha confirmado que un segundo helicóptero tiene ya su base fija en El Hierro. Este refuerzo facilitará la respuesta ante futuros conatos.

Trabajos forestales

Hace meses, Medio Ambiente realizó labores de limpieza en el bosque. Una plataforma ecologista denunció entonces la tala de árboles en la zona.

El Cabildo de El Hierro sostiene ahora que aquellos trabajos fueron clave en la lucha contra el fuego, al crear áreas de seguridad en el terreno.