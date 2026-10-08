El Ayuntamiento de El Pinar ha solicitado a distintas administraciones y organismos el asesoramiento y colaboración ante la necesidad de contar con criterios técnicos para abordar la proliferación del milpiés

La proliferación de milpiés en El Pinar se ha convertido en un problema para los vecinos. El consistorio ha tramitado una solicitud de colaboración a las consejerías de Sanidad y Turismo del Gobierno de Canarias, las áreas de Turismo y Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

El Hierro pide ayuda ante la proliferación del milpiés en el municipio de El Pinar

Por su parte, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) ha comunicado a la petición que su ámbito de actuación se centra en aquellos casos en los que existe una afección concreta sobre cultivos agrícolas, por ello, ha ampliado esta solicitud a otras administraciones y organismos públicos.

Hasta el momento, los agricultores del municipio no han trasladado que esta proliferación esté afectando específicamente a un cultivo determinado, por lo que el Ayuntamiento ha decidido elevar la solicitud a otros organismos con competencias que puedan estar relacionadas con la situación.

Artrópodos conocidos como milpiés en una de las viviendas de los vecinos de El Pinar

Molestias entre la población del municipio

En este sentido, se ha trasladado la problemática al área de Sanidad del Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta la elevada presencia de estos artrópodos y las molestias que están generando entre la población.

Asimismo, se ha solicitado colaboración a Turismo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de El Hierro, ya que el Ayuntamiento ha recibido también quejas de propietarios de viviendas y establecimientos turísticos de la zona de El Pinar.

La petición se ha hecho extensiva igualmente al área de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro, con el objetivo de conocer las posibles medidas de control que puedan aplicarse sin provocar daños a otras especies o al entorno natural.

El ayuntamiento ha trasladado también la situación a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), al tener conocimiento de que otros municipios de Canarias han sufrido episodios similares, con el objetivo de conocer experiencias previas, posibles medidas adoptadas y favorecer la búsqueda de soluciones coordinadas ante una problemática que trasciende el ámbito estrictamente municipal.

La primera teniente de alcalde de El Pinar, Magaly González, recuerda que la proliferación del milpiés no es un fenómeno nuevo ni exclusivo del municipio.

“Es una problemática que se viene produciendo en la isla de El Hierro desde hace, al menos, dos décadas y durante años ha afectado principalmente a diferentes núcleos del municipio de Valverde. Ahora estamos comprobando una presencia muy importante también en nuestro municipio y consideramos necesario buscar asesoramiento y soluciones”, ha explicado.