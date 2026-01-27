Nuevos seísmos de madrugada se unen a la reciente actividad sísmica en el entorno del Teide, habitual en esta área de la isla, asegura el IGN

Movimientos sísmicos en el entorno del Teide. Imagen IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado nuevos movimientos sísmicos durante la madrugada de este martes en Tenerife, que se suman a la serie de terremotos registrada en la madrugada y la mañana del lunes en el entorno de Pico Viejo, dentro del Parque Nacional del Teide. En total, desde la madrugada del lunes se han detectado una veintena de seísmos en esta zona del sur de la isla.

Según los datos oficiales del IGN, la magnitud de los temblores registrados en los últimos días oscila entre los 0,5 mbLg y los 2,3 mbLg, con profundidades que se sitúan entre los 10 y los 20 kilómetros. Ninguno de estos movimientos ha sido sentido por la población ni ha causado daños materiales.

En concreto, dos seísmos registrados este martes de madrugada se produjeron a las 2:25 horas. El de mayor intensidad, con una magnitud de 2,3 mbLg y una profundidad de 17 kilómetros, tuvo su epicentro en el municipio de Vilaflor. A la misma hora, el IGN detectó otro movimiento sísmico en Guía de Isora, de magnitud 1,9 mbLg y a una profundidad aproximada de 20 kilómetros.

Actividad sísmica habitual

Fuentes del Instituto Geográfico Nacional han señalado que esta área de Tenerife es una zona donde la actividad sísmica es habitual, y que este tipo de episodios pueden producirse de forma puntual o en forma de pulsos, como el que se está registrando actualmente. Asimismo, han subrayado que la profundidad a la que se están produciendo estos seísmos es recurrente y coherente con la dinámica geológica de la isla.

Desde el IGN se mantiene una vigilancia constante de la actividad sísmica en Canarias, recordando que estos pequeños movimientos forman parte del comportamiento natural del origen volcánico del archipiélago y no suponen, por el momento, ningún indicio de riesgo para la población.