ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El IGN registra nuevos seísmos en Tenerife que se suman a la reciente actividad en el entorno del Teide

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Nuevos seísmos de madrugada se unen a la reciente actividad sísmica en el entorno del Teide, habitual en esta área de la isla, asegura el IGN

Movimientos sísmicos en el entorno del Teide. Imagen IGN
Movimientos sísmicos en el entorno del Teide. Imagen IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado nuevos movimientos sísmicos durante la madrugada de este martes en Tenerife, que se suman a la serie de terremotos registrada en la madrugada y la mañana del lunes en el entorno de Pico Viejo, dentro del Parque Nacional del Teide. En total, desde la madrugada del lunes se han detectado una veintena de seísmos en esta zona del sur de la isla.

Según los datos oficiales del IGN, la magnitud de los temblores registrados en los últimos días oscila entre los 0,5 mbLg y los 2,3 mbLg, con profundidades que se sitúan entre los 10 y los 20 kilómetros. Ninguno de estos movimientos ha sido sentido por la población ni ha causado daños materiales.

En concreto, dos seísmos registrados este martes de madrugada se produjeron a las 2:25 horas. El de mayor intensidad, con una magnitud de 2,3 mbLg y una profundidad de 17 kilómetros, tuvo su epicentro en el municipio de Vilaflor. A la misma hora, el IGN detectó otro movimiento sísmico en Guía de Isora, de magnitud 1,9 mbLg y a una profundidad aproximada de 20 kilómetros.

Actividad sísmica habitual

Fuentes del Instituto Geográfico Nacional han señalado que esta área de Tenerife es una zona donde la actividad sísmica es habitual, y que este tipo de episodios pueden producirse de forma puntual o en forma de pulsos, como el que se está registrando actualmente. Asimismo, han subrayado que la profundidad a la que se están produciendo estos seísmos es recurrente y coherente con la dinámica geológica de la isla.

Desde el IGN se mantiene una vigilancia constante de la actividad sísmica en Canarias, recordando que estos pequeños movimientos forman parte del comportamiento natural del origen volcánico del archipiélago y no suponen, por el momento, ningún indicio de riesgo para la población.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

CC anuncia una estrategia en las instituciones canarias y estatales en contra del acuerdo de Mercosur

Marina Alberti: “Luchar, resistir y volver a levantarse es el gran aprendizaje que nos deja la lucha canaria”

Identifican al responsable del vertido de residuos peligrosos en Las Palmas de Gran Canaria

Canarias impulsa su estrategia en África y refuerza la cooperación con Marruecos

Detenido por robar de manera continuada equipaje en el aeropuerto de Fuerteventura

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026