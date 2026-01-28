El impacto de la geopolítica de Marruecos en el futuro de Canarias, a examen en ‘El Análisis Internacional’

Javier Granados desgrana este jueves en La Radio Canaria los intereses de Rabat en el Sáhara, entre los que figuran el puerto de Dakhla

Javier Granados, director y conductor del espacio radiofónico ‘El Análisis Internacional’.

El programa de geopolítica ‘El Análisis Internacional’ de La Radio Canaria, dirigido y presentado por Javier Granados, pondrá este jueves 29 de enero, a las 18:30 horas, el foco en los intereses estratégicos de Canarias frente a la política exterior de Marruecos y la posición de España hacia el continente africano.

A través de una conversación en profundidad con el analista internacional Miguel Ángel Melián Negrín, el programa analizará los movimientos de Rabat en el Sáhara Occidental, con especial atención al desarrollo de grandes proyectos energéticos e industriales. Entre ellos destaca el nuevo puerto de Dakhla, una infraestructura con la que Marruecos no solo busca el crecimiento económico de la región, sino consolidar su reclamación de soberanía y obtener herramientas para disputar, en un futuro, zonas económicas exclusivas junto a las aguas canarias.

Panorámica del Puerto de Dakhla.

La soberanía de las aguas y el potencial del monte Tropic

Uno de los puntos clave del debate será la delimitación de las aguas canarias y las zonas económicas exclusivas (ZEE) de ambos países. El programa abordará la tensión latente por los recursos estratégicos que esconde el monte submarino Tropic, un enclave de alto valor geológico que se perfila como un escenario de conflicto de intereses a largo plazo entre España y Marruecos.

Durante la emisión, Granados y Melián Negrín cuestionarán si la política exterior desarrollada por el Gobierno de España hacia Marruecos y la región del Sahel está defendiendo eficazmente los intereses del Archipiélago. ‘El Análisis Internacional’ busca así dar respuesta a preguntas críticas sobre el papel de Canarias en una zona de alta volatilidad geopolítica y cómo estas decisiones diplomáticas impactan en el futuro del territorio insular.