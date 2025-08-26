El incivismo convierte un punto de Caleta de Fuste en un vertedero

El Ayuntamiento de Antigua acondiciona y limpia una zona crítica en la localidad turística, retirando viejas casetas abandonadas, escombros y restos de basura tirada en el lugar

Todo tipo de escombros y desperdicios se acumulaban en un punto de Caleta de Fuste que el Ayuntamiento de Antigua ha declarado crítico y ha procedido a su desalojo y limpieza. Se trata de una zona que ha quedado excluida durante años de los planes de modernización y mejora y que acciones incívicas habían convertido en un vertedero. Han sacado varios camiones llenos de escombros, basura y casetas viejas.

Actuación municipal

El alcalde, Matías Peña, acompañado del Subinspector Jefe de la Policía Local, ha presenciado la actuación del Ayuntamiento de Antigua en este punto crítico de Caleta de Fuste . Se trata de una zona sin iluminación, utilizada de forma negligente como lugar donde tirar residuos, escombros y demás.

Operarios municipales, retiran varios camiones de escombros y la estructura de varias casetas viejas abandonadas que sólo propiciaban inseguridad en esta zona. El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento de Antigua esta redactando un proyecto que modifique, limpie y dé uso a esta zona. Desde hace años ha quedado excluida de los planes de modernización y mejora da la localidad de Caleta de Fuste.

Reunión con los vecinos

El alcalde también anuncia las conversaciones que se mantienen con los responsables del complejo Caleta Garden. El objetivo es conocer las actuaciones de mejora y embellecimiento de esta infraestructura y su perímetro colindante.

La actuación de limpieza continuará acondicionando la zona con pequeños proyectos. Serán mejoras de aceras, accesos, aportar iluminación al lugar y usos de aprovechamiento para la zona. La idea es aportar más seguridad a este enclave en el corazón mismo de la localidad turística.