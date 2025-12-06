En la acera del Congreso también han contemplado el acto por la Constitución parlamentarios de PP y PSOE

Imagen cedida.

Los actos institucionales con motivo del 47 aniversario de la Constitución de 1978 han arrancado este sábado a las 10:30 horas en la Puerta de los Leones del Congreso. Todo ello, con el solemne izado de la bandera nacional, organizado por el Estado Mayor de la Defensa.

Izado de la bandera

La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, han sido recibidos por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón. Del mismo modo, los tres se han dirigido al podio situado en la Carrera de San Jerónimo para recibir los honores de ordenanza.

Finalizados los honores, el capitán de la compañía ha dado novedades a Armengol y Rollán. Posteriormente, acompañados por el JEMAD, pasaron revista a las tropas situadas en la Carrera de San Jerónimo. En concreto, mientras sonaba el Himno Nacional interpretado por la Unidad Militar.

Carrera de San Jerónimo

Después, la presidenta del Congreso y el presidente de la Cámara Alta han ocupado sus puestos en la escalinata de la Puerta de los Leones para presenciar el izado de la bandera, que ha sido portada desde el interior del Congreso por seis militares. A continuación, un relator ha leído la efeméride por el Día de la Constitución y luego ha tenido lugar un pequeño desfile de más de dos docenas de militares de los tres Ejércitos por la carrera de San Jerónimo.

En el acto han participado también los jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada, y del Aire y del Espacio, Javier Varela Salas, Antonio Piñeiro Sánchez y Francisco Braco Carbó, respectivamente; así como presidentes y jefes de delegaciones de parlamentos iberoamericanos, tras la reunión que mantuvieron este viernes en el Congreso con motivo de la preparación del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

Autoridades militares

En la escalinata del Congreso también han estado presentes en un lado autoridades militares. Junto a ellos, miembros de la Mesa del Congreso y del Senado. Por tanto, entre los que se encontraban los vicepresidentes segundo y tercera, José Antonio Bermúdez de Castro (PP), y Esther Gil (Sumar). Así como, la secretaria segunda de la Mesa del Cámara Baja, Isaura Leal (PSOE); la secretaria cuarta, Carmen Navarro (PP); el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto; y la secretaria segunda de esta institución, María del Mar Blanco, entre otros.

En la acera del Congreso también han contemplado el acto parlamentarios de PP y PSOE. Sin embargo, por por primera vez, Vox tampoco se ha sumado a esta ceremonia militar, lo único que salvaban de su boicot en ediciones anteriores.

El izado de bandera ha sido vigilado por un amplio dispositivo policial, que ha cortado al tráfico. También al tránsito de peatones desde primera hora de la mañana los accesos a la carrera de San Jerónimo y calles aledañas.