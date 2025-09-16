El juez de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria ha revocado la orden de prisión que dictó en julio contra el joven al que se acusaba de haber quemado a una menor tras escuchar a la víctima, que avala su testimonio: el fuego fue fortuito y él quiso ayudarla

En la imagen, la calle Roque Nublo donde ocurriendo los hechos, a 16 de julio de 2025, en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria.

En un auto, el magistrado explica que acaba de recibir la declaración grabada por la Policía Nacional con la versión de la menor. Fue trasladada a un hospital de Sevilla especializado en grandes quemados con quemaduras graves en el 50 % de su cuerpo.

El procesado por estos hechos quedará en libertad con la única obligación de comparecer cada semana en el Juzgado y la prohibición de salir de Gran Canaria. El instructor aún quiere determinar si el fuego se produjo por algún tipo de imprudencia por su parte.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 16 de julio en el barrio de La Isleta, en una infravivienda okupada en la que habían pasado la noche el detenido y la menor, una adolescente de 17 años tutelada por el Gobierno de Canarias que se había escapado de su centro de acogida. Por motivos aún pendientes de aclarar, se prendió fuego en ese lugar y la joven sufrió gravísimas quemaduras.

La menor aseguró que la intentó ayudar

Las pocas palabras que alcanzó a decir en ese momento a los servicios de emergencia antes de que la evacuaran parecían señalar como autor del fuego al detenido, que permaneció con ella. Sin embargo, el juez al cargo del caso ya expresó sus dudas sobre lo ocurrido en el auto por el que le enviaba a prisión, dictado el pasado 21 de julio.

Entonces, el magistrado justificaba su encarcelamiento en el riesgo de fuga.

Sin embargo, ya precisaba que aún no se había oído a la víctima. La Policía había descartado que la menor hubiera sido rociada con líquidos inflamables (como alcohol o gasolina) y que los vídeos disponibles mostraban que, si la menor había logrado salir del lugar donde se vio atrapada, fue con ayuda del detenido.

El incendio se produjo de manera «fortuita»

«La versión inicial ofrecida por la propia víctima ante la Policía, grabada en imagen y sonido, pendiente aún de su declaración judicial, coincide con las manifestaciones del investigado y con lo reconstruido en la diligencia de reconstrucción de hechos, en el sentido de que el incendio se habría producido de manera fortuita», explica ahora el juez.

Para el instructor, «se consolida la tesis» que el propio Grupo de Homicidios de la Policía manejaba «desde el inicio»: los dos jóvenes habían estado fumando sobre un colchón y se produjo un fuego accidental «en el que la víctima resultó atrapada en la habitación, pese a los intentos de auxilio del investigado».

«El informe del Cuerpo de Bomberos y las conclusiones del Grupo de Policía Científica refuerzan la consideración de que el origen del incendio es compatible con una causa fortuita, siendo relevante además que en el vídeo mejorado de la salida de ambos del inmueble se observa cómo víctima e investigado se reencuentran en la vía pública y se abrazan, gesto que revela cooperación en la evitación del peligro», subraya el magistrado Tomás Martín.