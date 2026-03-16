El legado del campo y la pasión por la tierra protagonizan la nueva entrega de ‘Noveleros’

Televisión Canaria emite este martes a las 22:30 horas un episodio dedicado a las raíces y los sueños rurales

Televisión Canaria emite este martes 17 de marzo a partir de las 22:40 horas un nuevo episodio de ‘Noveleros’ que rinde homenaje a quienes mantienen viva la esencia del campo y la naturaleza en las Islas. A través de cuatro historias con nombre propio, el programa recorre Fuerteventura, La Gomera, Gran Canaria y Tenerife para descubrir el esfuerzo, el arraigo y la pasión de sus protagonistas por los frutos de nuestra tierra.

Antonio, a sus 98 años, es un ejemplo de vitalidad en el campo majorero. Carpintero de profesión, vigila cada día sus gavias en Fuerteventura, donde crecen más de 250 tuneras centenarias que dan fruto durante todo el año. Para él, coger un tuno con sus propias manos es conectar con la historia de sus antepasados.

En La Gomera, el programa visita a Fran y Tomás, dos vecinos de finca y jardineros que siembran todo lo necesario para su sustento. Mientras Fran se esmera en transmitirle sus conocimientos a su hijo Jonay, Tomás —antiguo integrante del grupo Wamampy— pone la nota musical y festiva a las jornadas compartidas tras la cosecha.

Este martes, ‘Noveleros’ traslada a la audiencia al campo canario de la mano de sus protagonistas.

La apuesta por el producto local también llega al sur de Gran Canaria con Pino y Antonio. En 2017 cumplieron el sueño de crear su propia plantación de café, demostrando que con empeño y el apoyo de familiares como Nory, era posible lograr lo que muchos creían imposible. Hoy, sus cafeteras nunca están vacías.

Finalmente, ‘Noveleros’ se sumerge en la mística del drago con Gustavo, biólogo y experto en el Drago Milenario de Icod de los Vinos. Su pasión la comparte con José y Gara, padre e hija que conviven con un auténtico bosque de dragos, trabajando unidos para realzar el valor de esta especie única en el Archipiélago.

A través de cuatro historias desde el entorno rural, el programa refleja el esfuerzo, el arraigo y la pasión de los canarios por nuestra tierra.

Con estas cuatro historias, ‘Noveleros’ pone en valor la vida rural y el patrimonio humano de nuestras Islas. Cada uno de estos relatos revela el esfuerzo, la dedicación y el respeto por los orígenes y por un campo canario que sigue vivo gracias al relevo generacional y al empeño de sus protagonistas. El programa reafirma así su compromiso de dar voz a nuestra identidad y a la riqueza cultural que define al archipiélago.