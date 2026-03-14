La película documental sobre su hijo Airam recoge un mensaje de esperanza, donde se debe mantener la calma para caminar hacia una vida mejor

La película canaria «El mapa para tocarte» de la palmera Mercedes Afonso ha conseguido este sábado el premio al mejor documental en el Festival de Cine de Málaga. La cinta cuenta, a lo largo de 12 años, la evolución de la familia de la propia directora, con un hijo autista y afectado, además por un Trastorno Obsesivo Compulsivo. El estreno ha coincidido con la desaparición de Airam, cuya búsqueda continúa en la Palma después de casi un mes.

En medio de la desolación, mencionado reconocimiento, es también un premio al amor de una madre por su hijo. La película documental sobre su hijo Airam recoge un mensaje de esperanza, donde se debe mantener la calma para caminar hacia una vida mejor.

Mercedes Afonso junto a su hijo Airam. Cedida.

Un documental que cuenta cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y de Televisión Canaria.

Cabe destacar que, Afonso establece un paralelismo entre la fuerza del paisaje volcánico de La Palma y los brotes de la enfermedad de su hijo. Por tanto, trasforma el cine en una herramienta de supervivencia emocional.