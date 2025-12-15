El «Me Too» del PSOE , en ‘Ídolos de Tara’

Analiza los recientes casos de acoso sexual que afectan al Partido Socialista incluyendo la respuesta dada por el presidente Pedro Sánchez

Rebeca Torró, secretaria de org. del PSOE, durante su comparecencia esta semana.

La Radio Canaria abre como cada martes una ventana a la información comprometida con la igualdad con el espacio ‘Ídolos de Tara‘, presentado por Noemi Galván, delegada de Igualdad de RTVC. Este martes, 16 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, el programa pone la mirada a los recientes casos de acoso sexual conocidos en el Partido Socialista.

Primero fue Francisco Salazar, alto cargo en Moncloa, acusado de acosar sexualmente a dos trabajadoras. Con él se ha iniciado un suma y sigue de hasta 7 casos por el momento, lo que ha provocado que se está hablando ya de un Me Too en las filas socialistas. ‘Ídolos de Tara’ hará un recorrido cronológico por algunas de las reacciones más llamativas a esos casos: desde las protagonizadas por algunas mujeres del partido, a la más reciente, la del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa ofrecida para hacer balance del año. En ella ha reiterado que se ha actuado con absoluta transparencia y contundencia y animando a denunciar.

Además, en el programa de esta semana, conoceremos la iniciativa puesta en marcha por una asociación feminista de Granada, La Volaera, que está recopilando testimonios de mujeres para armar una demanda colectiva que dé respuesta a los fallos de las pulseras telemáticas.