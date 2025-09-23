El huracán Gabrielle, que podría afectar a la península, no se prevé que tenga consecuencias en Canarias

El otoño ha llegado a Canarias con temperaturas propias de esta época del año.

Tras unos días de intenso calor en las islas el otoño entró ayer a las 19:19 horas con un aumento de la humedad y temperaturas más propias de la época del año que vivimos.

La previsión meteorológica apunta a un aumento de la humedad durante los próximos días y de la probabilidad de precipitaciones en las islas. Para mañana miércoles, por ejemplo, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas con mayor relieve y no se descartan lluvias débiles y ocasionales durante la tarde.

Las temperaturas, que este martes ya son más propias de finales de septiembre en las islas, no variarán en los próximos días. Irán desde los 27 grados de máxima que se esperan en Tenerife hasta los 16 grados de mínima en El Hierro.

Huracán Gabrielle

Respecto al huracán Gabrielle que está a punto de entrar en España convertido en borrasca, no se prevé que afecte a Canarias. En cualquier caso, se sigue de cerca su evolución ya que podría afectar al oeste de España, a Azores y a Portugal.

Prealerta por incendio forestal

En Canarias, el Gobierno mantiene activa la prealerta por riesgo de incendio forestal en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria debido a que aún estamos en temporada de riesgo de incendios forestales.