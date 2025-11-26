César Toledo será el nuevo administrador general de RTVC tras aprobar el Parlamento de Canarias la propuesta realizada por el Ejecutivo canario

César Toledo, nuevo administrador general de RTVC. Imagen EFE

El Parlamento de Canarias ha nombrado, con 38 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones, a César Toledo como nuevo administrador general de Radio Televisión Canaria (RTVC) a propuesta del Gobierno de Canarias tras la dimisión de María Méndez al frente del ente público.

Toledo ya validó su idoneidad para el cargo en la comisión de control del ente del pasado lunes en la Cámara autonómica en la que PSOE ni NC-bc apoyaron su propuesta, en tanto que Vox se abstuvo.

El nuevo administrador general de RTVC defendió en esa comparecencia «el carácter público y la gestión directa de los servicios informativos» y dijo comprender «la preocupación e incluso desconfianza» de los trabajadores de RTVC, pero se mostró seguro de que el servicio público y la gestión directa de los informativos quedarán garantizados en la nueva ley audiovisual.

César Toledo, hasta ahora director de Medios y Contenidos de RTVC, acumula más de 38 años de experiencia en comunicación en Canarias. Ha trabajado en Diario de Avisos, Radio Club Tenerife-Cadena SER y Televisión Española en Canarias. Además, formó parte del equipo fundacional de Televisión Canaria, donde ejerció como copy y jefe del Departamento de Autopromoción durante ocho temporadas.