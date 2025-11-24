Los populares insisten en que la ciudad está “saturada” y reclaman el traslado de migrantes a otras comunidades

El Partido Popular llevará mañana a la Comisión Mixta Congreso-Senado su Proposición no de Ley (PNL) para que el acuartelamiento Canarias 50, ubicado en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, deje de utilizarse como centro de acogida y se convierta en un espacio de esparcimiento para los vecinos.

Declaraciones: Jimena Delgado, diputada del PP por Las Palmas

La formación reafirma su petición de que el Gobierno de España proceda a la mutación demanial del inmueble y lo transfiera al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de destinarlo a usos recreativos, culturales y deportivos.

Los diputados populares por Las Palmas —Jimena Delgado, Guillermo Mariscal y Carlos Sánchez— sostienen que la ciudad está “saturada” y que el Estado debe trasladar a los migrantes a otras comunidades autónomas para aliviar la presión sobre Canarias.

Jimena Delgado en una imagen de archivo | PP de Canarias

Reivindicación vecinal y críticas a la gestión estatal

Jimena Delgado ha reiterado que el Canarias 50 “debe volver a ser un espacio de todos” y que los vecinos llevan años reclamando su recuperación. Recuerda que el recinto, cedido en 2020 por el Ministerio de Defensa al de Inclusión para un uso asistencial temporal, continúa funcionando de forma indefinida como centro de acogida.

El PP denuncia falta de planificación, ausencia de transparencia y la existencia de resoluciones administrativas que cuestionan su uso actual, lo que a su juicio obliga a una mutación demanial “inmediata” para recuperar la legalidad urbanística.

La formación subraya que La Isleta es uno de los barrios con menos espacios libres por habitante, y que la reconversión del Canarias 50 permitiría crear un gran parque urbano, zonas deportivas y áreas culturales.