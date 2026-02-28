El programa de la Radio Canaria ‘De la noche al día’ amplía su emisión en directo en Televisión Canaria a partir de las 06:30 horas

RTVC refuerza su apuesta por la información matutina extendiendo la conexión simultánea entre radio y televisión desde el inicio del programa presentado por Estíbaliz Pérez

Estíbaliz Pérez, presentadora de ‘DND’.

El programa matutino de la Radio Canaria ‘De la noche al día’ ampliará su emisión en directo en Televisión Canaria a partir del próximo lunes 2 de marzo. Los espectadores podrán seguir los contenidos del matinal desde las 06:30 horas, adelantando así media hora la ventana de conexión que, desde el pasado 13 de enero de 2025, se iniciaba a las 07:00 horas. Con este movimiento, Radio Televisión Canaria fortalece sus servicios informativos y unifica el arranque de la actualidad diaria en sus principales medios.

El programa, dirigido y presentado por Estíbaliz Pérez, ofrece desde las 06:30 horas el primer boletín informativo de la jornada junto a Eva García. En este primer tramo, la audiencia de Televisión Canaria también podrá acceder a las claves del día con Eugenio González, la previsión meteorológica de Vicky Palma, el repaso a las portadas de la prensa y la actualidad cultural con Ce Castro. Asimismo, se dará voz a los oyentes a través de la lectura de mensajes de WhatsApp y en algunas ocasiones se realizarán entrevistas de actualidad. La sección de deportes, a cargo de Joaquín González, también estará presente en la escaleta informativa de esta primera hora.

Eva García co-presenta el boletín informativo junto con Estíbaliz Pérez, entre otras secciones, cada mañana en ‘DND’.

A partir de las 07:00 y hasta las 08:00 horas, la emisión en simultáneo continuará con su estructura habitual. Este tramo incluye la ampliación de las noticias de cabecera, entrevistas en profundidad sobre los temas protagonistas del día, la sección de tráfico y la conexión habitual con el Servicio Canario de Urgencias -112-, para reportar las incidencias en las Islas.

Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria, señala que esta extensión de la franja horaria en la que se fusionan el contenido de la radio y la televisión tiene como objetivo «que el ciudadano tenga acceso a la información de servicio público desde el momento en que se despierta. Adelantando la conexión a las 06:30 horas en televisión, ofrecemos una cobertura informativa más robusta y temprana, y al mismo tiempo optimizamos recursos en nuestros dos principales medios».

El programa ‘De la noche al día’ continuará su emisión habitual de 06:30 a 11:00 horas en la sintonía de la Radio Canaria, manteniendo su compromiso con la inmediatez y el análisis de la realidad del Archipiélago.