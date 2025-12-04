El secretario insular del PSOE ha considerado el decreto aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada como “histórico” y “exclusivo para La Palma”

Secretario general insular, Borja Perdomo. Imagen archivo RTVC.

El PSOE de La Palma ha afirmado este jueves que «la única maleta con la que carga La Palma y su reconstrucción tiene nombre y apellido: Coalición Canaria”, en respuesta a las críticas esgrimidas por los nacionalistas sobre el nuevo decreto estatal para la reconstrucción de la isla.

Secretario general insular

El secretario general insular, Borja Perdomo, ha asegurado en un comunicado que CC representa “una carga demasiado pesada” para la ciudadanía palmera y que sus críticas al Gobierno de España buscan ocultar su “falta de gestión” en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo.

Perdomo ha considerado el decreto aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada como “histórico” y “exclusivo para La Palma”, destacando entre sus medidas la bonificación del 60% del IRPF y la habilitación de 100 millones de euros destinados al pago a agricultores afectados por la erupción volcánica.

Gobierno autonómico

La dirección socialista palmera ha lamentado “el mensaje permanentemente victimista” del presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y de la consejera de Presidencia del Gobierno autonómico, Nieves Lady Barreto, a quienes acusa de utilizar esta estrategia “para ocultar su inacción ante las necesidades de las personas afectadas por el volcán”.

El PSOE ha reprochado a las administraciones lideradas por CC que no hayan abonado las ayudas por pérdida de renta a los agricultores, que no se haya entregado “ni una sola vivienda” en más de dos años y que continúen sin iniciarse obras consideradas estratégicas, como la recuperación de la carretera LP-2 o la reconstrucción del colegio de La Laguna.

Formación nacionalista

Perdomo agrega en la nota que las críticas de CC generan “hartazgo y vergüenza ajena” y señala que “cada avance” en la reconstrucción va acompañado de “una maquinaria de victimismo” que, a su juicio, la formación nacionalista ya empleó durante la pasada legislatura.

El comunicado añade que CC fue “incapaz” de promover una candidatura exclusiva de La Palma para acoger el Centro Vulcanológico Nacional y optó por una propuesta conjunta con Tenerife, una decisión que, según el PSOE, evidencia que los nacionalistas “no creen en las potencialidades de la isla”.