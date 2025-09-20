Para el PSOE se «evidencia que ni el protocolo funciona, ni la Consejería de Educación tampoco»

La socialista canaria, Nira Fierro. Imagen archivo.

El Partido Socialista (PSOE) de Canarias ha criticado este sábado la «bochornosa e ineficaz» actuación de la Consejería de Educación del Gobierno regional en la gestión ante el episodio por altas temperaturas que se está viviendo esta semana en el archipiélago.

Centros educativos

Desde el PSOE se matiza que el ‘Protocolo de Actuación ante Situaciones de Altas Temperaturas‘, elaborado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, deriva la responsabilidad a los equipos directivos de los centros educativos para solicitar la activación del nivel 3 (riesgo alto) y la aplicación, por tanto, de medidas extraordinarias o excepcionales, como pueden ser la salida temprana o la actividad no presencial.

En este sentido, consideran que ante la situación vivida estos días se «evidencia que ni el protocolo funciona, ni la Consejería de Educación tampoco», ya que ante «idénticas condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas que alcanzaban los 37 grados, con infraestructuras similares, a unos centros se les autorizaban dichas medidas extraordinarias y excepcionales, mientras que en otros centros el alumnado, personal docente y no docente continuaba en su actividad lectiva diaria», según ha indicado el PSOE en nota de prensa.

Medios técnicos y humanos

Todo ello, apuntó, «intentando adaptarse» a la situación y «sufriendo unas temperaturas inhumanas» en unos recintos que «carecen de las mínimas» condiciones para hacer frente a las altas temperaturas, por lo que instan al Gobierno canario a que «no eluda su responsabilidad».

Añadió que tiene que ser la Consejería de Educación, la que tiene los medios técnicos y humanos a su disposición, «quien declare los distintos niveles y active los protocolos a todos» los centros para que «estén en las mismas condiciones y con las mismas altas temperaturas«, poniéndolo a disposición de los equipos directivos, que «los acompañen, y no eludan esta responsabilidad, que puede costar vidas en sus manos, porque sus funciones son distintas».

Gobierno de Canarias

Asimismo piden al Gobierno de Canarias que «aproveche la oportunidad que le brindan» los próximos presupuestos que se están preparando para invertir en educación, el «principal baluarte» que tiene una sociedad, así como que cumpla con lo establecido en la Ley canaria de Educación e invierta como mínimo el 5% del PIB, «en vez de bajarlo como hicieron a su llegada al gobierno, porque aún falta mucho por invertir en infraestructuras adecuadas«.

Finalmente señaló que el Grupo Parlamentario Socialista pedirá explicaciones al consejero de Educación, Poli Suárez, en el Parlamento de Canarias.