El 47º Rallye Orvecame Isla de Lanzarote-Trofeo Ciudad de Arrecife, se disputa este viernes y sábado como primera cita del CCRA y del Campeonato bp de Las Palmas 2026

El 47º Rallye Orvecame Isla de Lanzarote-Trofeo Ciudad de Arrecife, se disputa este viernes y sábado como primera cita del CCRA y del Campeonato bp de Las Palmas 2026. Además de segunda prueba del Campeonato Insular de la isla de los volcanes, con un nivel de aspirantes a la victoria y vehículos tipo Rally2, que junto a los GTR animarán mucho el desarrollo de la prueba.

Vehículos de competición

La lista es más baja en número con respecto a 2025. Un total de 39 equipos forman la lista de inscritos de esta edición del Rallye Orvecame Isla de Lanzarote-Trofeo Ciudad de Arrecife.

Sin embargo, presenta una gran calidad en la categoría de los vehículos de competición. Las novedades más importantes son el cambio al equipo Skoda Canarias del Alexey Lukyanyuk y el debut del joven lanzaroteño Joday Betancort en el equipo Hyundai Canarias, en ambos casos con sus Rally 2.



Varias monturas de este tipo preparadas para ganar, con pilotos que repiten equipo y coche, como es el caso del campeón regional, Enrique Cruz, con el Yaris GR. Yeray Lemes también repite con el Citroen C3 de Sport&You, Sergio Fuentes con el Skoda Fabia RS y Oscar Cabrera con otro C3. Cabe destacar, los siempre competitivos en los rápidos tramos lanzaroteños de los Porsche 911 GTR, en este caso con Toñín Suárez y debutando con esta marca otro piloto lanzaroteño, Aníbal Machín.

Desarrollo de la prueba

Otra novedad será el Renault Clio Rally3 que pilotará otro lanzaroteño, Alejandro Rodríguez, después de su buena experiencia en la superficie de tierra con otro Rally3, ahora prueba en el asfalto con el mismo objetivo. Muchos Mitsubishi Lancer Evo, volviendo a esta montura Juan Carlos de la Cruz y Rayco Rodríguez. También estarán en la pugna por las plazas top de laclasificación final, Alvaro Caballero con su BMW M3 y Javier Cañada con su Opel Corsa Rally4, entre otros.

Por tanto, y por segundo año consecutivo, Lanzarote estrena los campeonatos de rallys en Canarias de 2026 y por ello la expectación es máxima.